Rubén Castro tiene al Betis muy presente

Rubén Castro, a sus 39 años, se mantiene como uno de los goleadores más fiables del fútbol español, como demuestra que, pese a militar en el recién ascendido, se erige en el 'pichichi' de Segunda división, con un total de siete goles. En verano quedó libre tras desvincularse de Las Palmas, donde también ha prolongado su idilio con el gol, y se llegó a rumorear sobre un posible interés heliopolitano. Sorprendentemente, terminó en el Cartagena, lo que no impide, ni por un momento, que el canario tenga al Betis muy presente, se sienta verdiblanco y considere Heliópolis su casa.

Así lo expresa en una entrevista a AS, donde confiesa que su deseo era retirarse en el Betis y que regresará una vez que cuelgue las botas. "Los años en el Betis dieron para mucho. Es donde he triunfado, me sentí querido y soy el máximo goleador de la historia de un club tan importante como el Real Betis, algo que no es nada fácil. Para mí, es mi casa y cuando deje el fútbol volveré a la ciudad para vivir allí", señaló el delantero, que no podrá cumplir sus deseos cuando, finalmente, ponga fin a su carrera: "Siempre dije que mi ilusión era colgar las botas en el Real Betis o en Las Palmas, el equipo de mi tierra. Pero por una cosa u otra no se dieron las circunstancias para que renovase y me tuve que buscar la vida en otro club",