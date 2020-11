El Betis ve la renovación de Mandi bien encaminada

"Estamos trabajando en el tema. Hay un diálogo con él. Se trata de un jugador importante; cuando se pueda saber, se sabrá. ¿Muy cerca? Estamos trabajando en ello", se limitó a decir José Miguel López Catalán, vicepresidente del Real Betis, sobre la renovación de Mandi durante su entrevista de este lunes en Canal Sur Radio. Un pronunciamiento más al respecto, cuando se daba por hecha la salida del central el próximo verano como agente libre, tras los realizados por Antonio Cordón (durante la presentación de Miranda) y Manuel Pellegrini en el último mes.

Desde su entorno, como ya publicó ESTADIO Deportivo, echan la pelota al suelo y hablan de meses para tomar una decisión, ya que, lógicamente, el franco-argelino aprovechará que tiene la sartén por el mango para escuchar otras propuestas. De hecho, desde el próximo 1 de enero, cualquier club interesado en el zaguero, que sonó para Liverpool, Marsella y Roma, entre otros, podría cerrar legalmente su contratación para la campaña 21/22. Sea o no así, la nueva agencia de representación del campeón de África le ha recomendado no precipitarse.

Antes, incluso, de que se cerrara la previa ventana de transferencias, la nueva dirección deportiva, con la connivencia del entrenador, redobló los esfuerzos para convencer a Mandi, mejorando la tercera oferta de continuidad, presentada en verano, y que era sensiblemente inferior a la que apalabraron las Navidades pasadas, con otro contexto económico muy diferente. Por días no firmó el central aquella prolongación hasta 2024, con otro año opcional, con un considerable aumento de sueldo y de cláusula, que pasaría de 30 a 50 millones. La pandemia convirtió ese trato en papel mojado, recibiendo una alternativa a la baja que no le convenció.

Tras una aproximación más sólida en verano, el Betis ofrece a Mandi en estos momentos un contrato por cuatro campañas, con unos emolumentos acordes a su actual estatus, el de titular indiscutible para Pellegrini, y una libertad cifrada en unas cantidades algo superiores, pero no tanto, a los 30 kilos referidos, pues el mercado ha bajado mucho. El jugador se lo está pensando, aunque lo cierto es que está muy feliz en Sevilla, donde nació su hija, por lo que quedarse es una opción que cobra fuerza. En el club ven todo bien encaminado, aunque no se arriesgarán con una afirmación contundente hasta que no esté todo negro sobre blanco, máxime con la experiencia de hace casi un año.