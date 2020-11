Los plazos de la lesión de Canales y las ventajas de una operación, según un especialista

El parte médico facilitado este viernes por el Betis tras las pruebas realizadas a Sergio Canales ha traído consigo peores noticias de las esperadas. Si en un principio se creía que en el mejor de los casos el jugador cántabro podría estar de baja unas seis semanas, ahora se da por hecho que su periodo de convalecencia rondará los tres meses.

Para arrojar algo de luz sobre el asunto, ESTADIO se ha puesto en contacto con el doctor Juan José López Martínez, con clínica privada que atiende a varios deportistas de elite y miembro de la Unidad de Traumatología del CSUR (Centros, Servicios y Unidades de Referencia) del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia (@drlopezmartinez).

"Lesión de grado tres en un desgarro completo de las fibras. Se trata por tanto de una rotura fibrilar, en la que se ha roto completamente el músculo; de hecho, a veces se nota como un hueco entre los dos extremos", explica el doctor López Martínez sobre la lesión en sí, confirmando de este modo que Canales podría estar de baja unos tres meses, aunque dicho periodo podría acortarse si los servicios médicos del Betis apuestan por una intervención quirúrgica, algo que aún están evaluando.

"Si hablamos de una rotura fibrilar, el tiempo que siempre se da a nivel clínico es de 8 a 12 semanas, entre dos y tres meses, y si se opera se pueden acortar un poco los plazos", señaló.

"En casos como este, con deportistas profesionales, en ocasiones se aboga por la cirugía por acercar los fragmentos, los extremos de los músculos, y sobre todo porque en caso de que no se opere se genera un GAP, un hueco que se rellena de tejido de cicatriz. Ese tejido no es igual que el tejido muscular y por tanto es más endeble y con más probabilidad de volverse a romper", añade el galeno consultado por este diario, quien insiste en que "dependerá mucho de ese GAP para valorar si hay que operarlo o no".

"Estas lesiones también tienen un riesgo de miositis osificante, que es una calcificación de ese hematoma que hay en la lesión muscular y que se pueda dar sobre todo a nivel del muslo, y que se trata una medicación para intentar evitarlo, pero depende mucho como digo del GAP para abogar por la cirugía o no", sentenció el doctor López Martínez.

Serán los médicos del Betis, y el propio jugador, los que tengan que decidir si operan u optan por otro tratamiento, pero todo apunta a que Canales se perderá un buen tramo de la temporada. Hasta 13 son los encuentros de Liga que podría estar fuera de los terrenos de juego.