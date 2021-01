Rubén Pardo: "¿El Betis? No me lo pensé".

CD Leganés y Sevilla FC se enfrentarán este sábado en la Copa del Rey, con el Wanda Metropolitano como escenario improvisado, y ESTADIO Deportivo ha querido conocer las impresiones de uno de los hombres fuertes del equipo pepinero, que lucha por recuperar la cateogoría perdida la pasada temporada. Se trata de un Rubén Pardo que recaló en Butarque tras una aventura en el Girondins de Burdeos.

Tras una primera parte de la entrevista en la que Pardo analiza el partido copero frente al Sevilla FC y la actualidad del conjunto blanquirrojo, ahora se centra en su momento profesional, su carrera como futbolista y su paso por el Betis.

- ¿Podemos decir que vives uno de tus mejores momentos en tu carrera deportiva? Más asentado, más a gusto con tu juego, encontrando tu lugar en Leganés después de unas temporadas en las que no encontrabas tu sitio...

- Sí, estoy feliz. Estoy muy contento. Al final, como dices, venía de unos años en los que jugaba a ratos durante la temporada y ahora he encontrado una regularidad, un equipo y un sistema en el que me estoy encontrando a gusto que al final es lo que quería y me encuentro muy bien.

- Pero te queda un año más de contrato en el Girondins de Burdeos (actualmente se encuentra cedido en Leganés) si no me equivoco...

- Eso es. Tengo contrato con el Girondins, pero en caso de ascenso a Primera división con el Leganés podría prolongar aquí.

- Porque realmente, ese es tu objetivo: asentarte en Primera porque eres joven aún, 28 años.

- Sí, eso es. Al final mi objetivo es seguir siendo feliz, continuar trabajando día a día para que yo pueda disfrutar sobre el terreno de juego y ojalá poder devolver al Leganés a Primera.

- ¿Qué ha cambiado en ti? ¿Cómo te has desarrollado como futbolista? ¿Qué cualidades has añadido a tu juego? No hay que olvidar que siempre se te catalogó como una de las grandes promesas de Zubieta.

- Al final cuando vas cumpliendo años, coges más experiencia, más jugando partidos y te vas dando cuenta de muchas y más cosas: a la hora de posicionarse en el terreno de juego, de gestionar los momentos de hacer una presión alta o quedarte atrás, de realizar un contragolpe... al final, eso te lo da la experiencia, te lo dan los años. Creo que he estado bastante tiempo sin jugar y me ha servido para analizar muchas cosas, también para fortalecer el aspecto psicológico, el futbolístico, ver vídeos, fijarme en otros jugadores... todo eso me ha servido mucho.

- Y ese buen momento ha llegado ahora en Leganés y con Martí. Desde fuera siempre se ve a Leganés como un club especial, que te hace sentir como miembro de una pequeña gran familia, en el que el trato al futbolista es muy bueno. ¿Se nota así desde dentro?

- Sí, así es. Eso es así. Yo he estado otras ocasiones cerca de venir aquí a Leganés y han venido compañeros que estaban conmigo en la Real y cuando regresaban después de su cesión me decían eso: que es una familia, que es increíble el día a día, el buen ambiente que hay, la forma de trabajar y luego encima de todo llegas el fin de semana y compites bien, eso es muy importante. Desde que he llegado a Leganés es lo que he vivido. Una gran familia. Compañeros que no les toca jugar y te apoyan en vez de estar hablando y eso es muy importante para el club y para el equipo. La verdad es que me he quedado sorprendido para bien.

- El Real Betis es parte de tu pasado. En esta ciudad siempre está en el recuerdo tu primer partido como verdiblanco. Una excelente actuación contra el Barcelona. ¿Qué te quedas de tu paso por el Betis?

- Para mí, personalmente, fue un paso muy bueno. Como sabéis venía de una situación en la que no jugué mucho en la primera parte de la temporada con la Real Sociedad y salió la oportunidad del Betis. No me lo pensé por entonces. Fui para allá y jugué mucho. Estuve feliz, muy contento, disfrutando de lo que es Sevilla, de lo que es el Betis, de su afición. Ganábamos pero cuando perdíamos se removían muchas cosas entonces no fue un año completo en ese aspecto pero por lo personal disfruté mucho: tanto yo como mi pareja allí en Sevilla.

- Quizás hay mucha crítica en el entorno del Betis, falta paciencia o continuidad, se saca todo un poco de quicio por perder un partido... ¿Cómo se ve desde fuera?

Bueno, al final el Betis es lo que todo el mundo sabe. Vas al campo del Betis y sabes que es un campo que aprieta la hostia y cuando tú le das a la afición, ellos te llevan hasta el final en todos los partidos. Y cuando juegas como rival contra el Betis te quedas alucinado de lo que le da la afición. Sí que es verdad que hay momentos en el partido que lo pasas mal y ahí es cuando la afición del Betis te apoya y lo da todo.

- Cuestión sobre fútbol en general: 28 años, centrocampista técnico y generación posterior a la España campeona del Mundo que fue liderada con futbolistas superlativos en vuestra demarcación. ¿Quizás no se os valoró por vuestro juego y no se os dejó ser los futbolistas que sois por el mero hecho de que se necesitaba un relevo?

- La anterior generación en nuestra posición eran los mejores del mundo y creo que vamos a tardar mucho en ver otras vez centrocampistas de ese nivel tan alto. Ahora bien, te digo que los mediocentros que hay ahora y los jóvenes que vienen por detrás apuntan alto y estoy convencido que para la Selección va a ser muy beneficioso en un futuro próximo.

- Precisamente, uno de los lugares donde mejor se trabaja esa posición es Zubieta, la que es tu casa. Ahora hay una camada que está jugando con Imanol Alguacil muy buena. Guridi, Zubimendi, Guevara, Zubeldia...¿Cómo se ve desde fuera? ¿Te sientes orgulloso? Porque tantos jugadores y en tan poco tiempo tampoco es normal.

- Sí, es así, pero también te digo que no es sólo de ahora. Este trabajo se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Se dice ahora más porque la Real está en un momento dulce en el cual está luchando y compitiendo por cosas importantes y los López, Zubimendi, Guevara están dando un rendimiento muy alto, pero años anteriores cuando yo jugaba en el filial estaba Markel Bergara, Zurutuza, Illarramendi, Javi Ros. Futbolistas que daban un nivel muy alto. Siempre se ha trabajado muy bien en ese aspecto y la verdad es que se está demostrando que Zubieta es una de las mejores canteras de Europa.