El futuro de Miranda se aclara: Barça o Betis

Juan Miranda ha encontrado en el Betis la confianza necesaria, la que no tuvo el curso anterior en el Schalke, para corroborar en la élite todo lo bueno que apuntaba desde muy joven en la cantera del Barcelona y en los escalafones inferiores de la selección española. A sus 21 años, su valor crece como la espuma (Transfermarkt lo tasa ya en 7 millones de euros) y el escaparate del Europeo sub 21, donde se estrenó con un golazo, hace que su futuro sea una cuestión de máximo interés.

Ya hay varios equipos importantes que están muy atentos a su situación, según apunta Mundo Deportivo, pero en el Betis pueden estar relativamente tranquilos. El verano pasado, conjuntos de la talla de la Juventus o el Benfica se interesaron por su cesión, pero Miranda apostó por volver a su 'casa', a un conjunto verdiblanco que abandonó en edad cadete, y a la vista está que no se equivocó en su decisión. Por ello, tiene claro qué camino tomar cuando acabe el presente curso: Barça o Betis, no hay más opciones.

El de Olivares ha recordado esta semana que su futuro no está en sus manos. Acaba contrato en junio y en Heliópolis ya tienen perfilado un acuerdo con él por tres temporadas en caso de que quedase libre, pero dada su explosión, eso no va a suceder, dándose por hecho que el Barcelona ejecutará la opción unilateral que posee para ampliar su vínculo por dos años más, hasta 2023.

En este escenario, se plantean dos opciones. Por un lado, la citada información no descarta que Miranda pueda ganarse un sitio la próxima campaña en la primera plantilla azulgrana, como competencia por Jordi Alba, pues la intención es traspasar al ex bético Junior Firpo, que no ha convencido. De hecho, se asegura que el gran objetivo del aljarafeño es triunfar como culé. Pero si esa posibilidad se cae, quiere permanecer en su casa y seguir creciendo de verdiblanco, entendiendo igualmente el Barça que sería, llegado el caso, la mejor opción, por lo que a priori descartaría su traspaso para hacer caja, pese a que su economía es preocupante.

Lo que está claro es que Betis y Barcelona tienen mucho de lo que hablar en los próximos meses. El futuro de Emerson y Miranda, el dinero adeudado por Junior, una posible cesión de Riqui Puig... Desde Heliópolis aseguran que cada asunto es independiente, pero a nadie escapa que a través de unas operaciones se pueden facilitar otras. Por ello, no hay que descartar nada si Miranda finalmente vuelve a salir del Camp Nou. Una nueva cesión, un traspaso a bajo coste con beneficios en un futuro traspaso o una opción de recompra. Lo que parece claro es que sólo tomaría un camino en el caso de salir de la Ciudad Condal, el que conduce a Sevilla.