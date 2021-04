Haro, contra la Superliga de Florentino: "Esta inflación viene por unos salarios desmedidos de los clubes de arriba"

Ángel Haro, presidente del Real Betis Balompié, se mostró muy crítico con el proyecto de la Superliga desde el primer momento. Este jueves, tras la reunión que han celebrado los 39 clubes de LaLiga restantes de manera virtual, Haro ha participado en la rueda de prensa que ha organizado la patronal, con Javier Tebas como actor principal.

"Desde el Betis no estamos de acuerdo por dos aspectos: en el fondo, porque se habla de una liga en que desaparece la meritocracia, y en la forma, porque debería haberse presentado en el ecosistema de todos los actores. Y se deja fuera a los aficionados, porque así se merma el sueño de cualquier aficionado de un club como el Betis de poder ir a competición europea. Es lo bonito, es la magia del fútbol", ha recordado Ángel Haro en su primera intervención.

"Me gustaría añadir que cuando hablamos de la crisis, es sin precedentes, que ha afectado a todos los sectores. Si algo tenemos que aprender es a salir de ella con solidaridad, y esta Superliga no es solidaria, con cooperación, y esta Superliga no lo es. Trabajo y esfuerzo de cada uno de los clubes, con un control presupuestario. La vía fácil no es aumentar los ingresos de los de arriba. Esta inflación en el futbol viene por unos salarios desmedidos por parte de los clubes de arriba", apostilló el presidente del Betis sobre la crisis que atraviesa el fútbol con motivo de la pandemia.

Por último, Haro cuestionó la idea de la pirámide de Florentino Pérez: "Más que una pirámide sería una hipérbola con una asíntota con los 12 grandes y otra para el resto. Hay una diferencia importante con los presupuestos de los clubes, ahora tenemos la esperanza de llegar arriba de la pirámide gestionando bien el club. Que se pueda estar arriba en función de méritos deportivos y de gestión".