La partida de póker de Cordón al inicio de la pretemporada

"La prioridad número uno es un central, pero tiene que ser alguien que sume, que nos mejore y que realmente sea un buen activo. Estamos trabajando poco a poco, paciencia, jugar la partida de mus, de póker y no tirar el órdago rápidamente. Esperaremos pacientemente", ha dicho Antonio Cordón, director deportivo del Betis, en relación a los movimientos de la dirección deportiva del Betis en el mercado. Una ventana de transferencias marcada por la falta de liquidez.

Pese a un mes de junio bastante movido, con incorporaciones de hombres libres como Sabaly, Rui Silva o Miranda y varias renovaciones, con julio se frenaron en seco los movimientos en Heliópolis. Tanto, que el Betis ha iniciado ya su pretemporada y ha comenzado a preparar la 21/22 durante su 'stage' en Suiza siendo el refuerzo para lateral derecho su única cara nueva, al sumarse más tarde el guardameta luso Rui Silva al haber estado en la Eurocopa con Portugal.

Aún hay mucha tela por cortar en una pretemporada en la que la cantera del Betis jugará un papel protagónico, tal y como se espera también a lo largo de toda la temporada. Así lo resume Cordón: "Han llegado ya varios (fichajes). Ya irán llegado y si no acaban haciéndolo tenemos a jugadores de la cantera que van a estar preparados. Trataremos de hacerlo lo mejor posible, pero el mercado está muy parado. Nosotros tampoco podemos estar muy activos, porque nuestra situación económica tampoco no dar para estarlo. Tendremos que esperar nuestra oportunidad. Son pocas cosas las que podemos hacer y las que hagamos hacerlas de la mejor manera posible y estar seguro de que los que lleguen vengan para sumar y si no, nos quedaremos con lo que tenemos, que es muy bueno".

Y es que para firmar, antes, hay que vender. Y eso no está resultando nada sencillo tampoco. Al menos, en los términos que pretende el Betis: "No podemos desprendernos de jugadores que después tengamos necesidad. Debemos ser pacientes, qué ver el míster primero en esta pretemporada".

Es decir, una larga y compleja partida de póker que Antonio Cordón no ha hecho más que empezar en estos primeros días de julio. El mercado se antoja una mesa muy complicada que requiere inteligencia financiera y paciencia. Así ha llegado la plantilla del Betis al inicio de la temporada 21/22.