El Betis Deportivo anuncia su cuarto fichaje: Lara cambia Nervión por Heliópolis

A falta de fichajes para el primer equipo, la afición del Betis se debe conformar por el momento con ver cómo se sigue reforzando el Betis Deportivo, principal surtidor para Manuel Pellegrini la pasada campaña y, previsiblemente, también para la 21/22. El club verdiblanco ha oficializado a primera hora de la tarde de este lunes el fichaje de José Alonso Lara, que cambia Nervión por Heliópolis.

Nacido el 7 de marzo de 2000 en Sevilla, el nuevo jugador del Betis Deportivo es un mediapunta veloz y de gran habilidad técnica que puede jugar en las dos bandas y también como enganche. Lara procede de los escalafones inferiores del Sevilla FC, con el que llegó a debutar en Primera división en 2018 de la mano de Joaquín Caparrós batiendo récords de precocidad y ganó una Europa League.

El centrocampista hispalense suma 22 partidos de experiencia en Segunda división y 49 en la ya extinta Segunda B, los últimos con el Deportivo de La Coruña, donde militó la pasada campaña como cedido y con una irregular suerte. Su gran proyección ha estado siempre respaldada por las llamadas de la selección española, de ahí que haya sido internacional sub 16, sub 17 (campeón de Europa), sub 18 y sub 19.

El de José Alonso Lara, que se compromete por dos campañas, es el cuarto fichaje confirmado del Betis Deportivo de Manel Ruano para la temporada 2021/2022 tras los del portero Marc Vidal, el centrocampista Raúl Tavares y el atacante Juan Cruz.

Su fichaje ya estaba más que perfilado desde hace días, como el propio Lara avanzó en una charla con ESTADIO Deportivo. En los próximos días se sumará a los entrenamientos y todo apunta a que estará a caballo entre el primer filial heliopolitano y el primer equipo del Betis de un Manuel Pellegrini que ejerce un poderoso magnetismo para convencer a jóvenes futbolistas.

"El interés del Betis es real, pero antes hay que cerrar algunas cosas", decía a ED Lara. "Es cierto que es un tema peculiar, pero no deja de ser fútbol. En el fondo es nuestra profesión", apostillaba el joven futbolista preguntado por este periódico acerca de la polvareda que suelen levantar movientos de este tipo entre los dos principales equipos de la capital andaluza, eternos rivales.