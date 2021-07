Lyanco, ofrecido al Real Betis

El Real Betis Balompié sigue en busca del central que refuerce el centro de la retaguardia una vez que Aïssa Mandi abandonara el club bético rumbo al Villarreal CF y la plantilla se quedara con Marc Bartra, Víctor Ruíz, Sidnei y la aportación del canterano Kike Hermoso en dicha posición.

La falta de efectivos de garantías, ya que Sidnei no entra en los planes deportivos de Manuel Pellegrini y que Kike Hermoso no tiene experiencia en la elite máxima, hace que la incorporación de un central sea prioritaria para Antonio Cordón, director general deportivo de la entidad verdiblanca. Punto que él mismo reconoció ayer durante la presentación oficial de Rui Silva como jugador del Real Betis: "Se marchó un defensor central, que era el capitán, y esa es una parte importante que tenemos que resolver. Tenemos claro cuál es el perfil, el trabajo está hecho. Pero hasta que no se nos permita no podemos continuar. No es un problema de que no encontremos al jugador, está encontrado".

Conocedores de esta carencia, son muchos los ofrecimientos de distintos futbolistas los que llegan a las oficinas del Benito Villamarín, siendo el último de ellos el de Lyanco Vojnovic, zaguero central que juega en el Torino, tal y como ha adelantado Diario de Sevilla y ha podido saber este medio de comunicación.

Lyanco es un defensa de 24 años con las nacionalidades serbia y brasileña, internacional en las categorías inferiores de ambos combinados nacionales, que recaló en el Torino en 2017 procedente del Sao Paulo, a cambio de 7 millones de euros.

Es un central al que se le intuía gran proyección pero que no ha acabado de mejorar futbolísticamente, de ahí que tanto el club como el propio jugador estén buscando la mejor solución para su futuro.

Durante la temporada pasada, jugó 25 partidos en los que anotó un gol y acumulando 2114 minutos en sus piernas.