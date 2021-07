Cordón: el fichaje del central, las salidas, el mercado; las ofertas por Sidnei y Álex Moreno...

Antonio Cordón, director deportivo del Betis, fue junto al presidente Ángel Haro una de las figuras que acompañó al guardameta Rui Silva durante su presentación como bético. "Tengo la suerte de conocerlo de años anteriores, ya que coincidí con él en anteriores etapas. Llega un profesional y una persona increíble. Va a ser muy positivo para el club", dijo el director deportivo sobre el fichaje del arquero luso.

Al margen de ello, Antonio Cordón también fue cuestionado por la planificación deportiva del Betis y todo lo referente a fichajes y salidas. "Con referencia al próximo 'stage' en Inglaterra, a Guido y Claudio Bravo se les deja aún un margen, pues han acabado más tarde sus competiciones y luego tienen que hacer cuarentena. Se incorporarán en Marbella", explicó el director deportivo del Betis.

El mercado de fichajes, según Cordón

- Refuerzos: "Estamos a la espera. Queda todavía demasiado tiempo. Tenemos que ver cómo cuadran las cuentas, que es algo que ocurre en todos los clubes. El trabajo de los profesionales del club está realizado y ahora toca ver los márgenes que nos deja LaLiga con posibles ventas; hasta que eso ocurra no podemos avanzar en nuestros objetivos. Nos queda todavía un mes y medio que va a ser muy divertido".

- ¿Podría ser vendido Rui Silva?: "Muchos clubes estarían deseando tener a Rui Silva hoy haciendo esta presentación. Ha sido algo muy bueno y es para ponerse en cierta medida una medalla. Es un portero muy cotizado y vamos a guardarlo; vamos a disfrutar de él".

- La cantera y Camarasa como 'fichajes': "También era muy importante la adaptación de Camarasa. Va a ser uno de los fichajes de esta temporada, que no lo tuvimos el curso pasado. La gente joven son chicos que vuelan; son más jóvenes y los veteranos van ganando poco a poco ese ritmo a lo largo de la semana, por lo que los chicos en estas fechas te pasan por delante. Llegan con muchas ganas, mucha fuerza. Hay un futuro importante de gente joven y creo que en los próximos años vamos a poder presumir de tenerlos en el primer equipo. Y espero que eso no decaiga temporada tras temporada, pues como avanza la crisis en el fútbol, eso sí que sería un drama".

- ¿Qué refuerzos solicita Pellegrini?: "No es solo Pellegrini, es la junta y es el club. Es un trabajo en equipo. Se marchó un defensor central, que era el capitán, y esa es una parte importante que tenemos que resolver. Tenemos claro cuál es el perfil, el trabajo está hecho. Pero hasta que no se nos permita no podemos continuar. No es un problema de que no encontremos al jugador, está encontrado. Tenemos que vender sí o sí. La liga española es de la que menos está gastando, no somos solo nosotros. Son todos los clubes de Europa".

- Ofertas por Álex Moreno y Sidnei: El mercado, más que ofertas, hay muchas preguntas; se mueve poco a poco y los clubes preguntan, se sitúan. El Betis tiene jugadores muy importantes para los clubes de Europa. Ofertas para poder cerrar no tenemos ninguna, por lo que Sidnei y Álex trabajan día a día con el equipo y hoy por hoy contamos con ellos para la siguiente temporada".