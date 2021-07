El Betis acelera por Lyanco.

Antonio Cordón tiene muy avanzado el trabajo para fichar al central o centrales (si sale Sidnei) que puedan acabar llegando a Heliópolis. "Tenemos claro cuál es el perfil, el trabajo está hecho. Pero hasta que no se nos permita no podemos continuar. No es un problema de que no encontremos al jugador, está encontrado", reconocía el director deportivo en la presentación de Rui Silva.



Son muchos los nombres que han sonado y varios los que ha tanteado el club verdiblanco como Luiz Felipe, por el que la Lazio no bajaba de los 12 millones, o Fabián Balbuena, que acabó decantándose por la multimillonaria oferta del Dinamo de Moscú.



También han sido vinculados nombres como Mussachio, Fede Fernández, Rugani o Maksimovic, y el último de ellos ha sido el de Lyanco Vojnovic, central del Torino, según desvelaba ayer Diario de Sevilla, un ofrecimiento que ha gustado mucho en la planta noble del Benito Villamarín.



Lo ideal para el Betis, que tanteó algunas opciones a coste cero, sería hacerse con el central a préstamo con opción de compra, aunque el Torino prefiere un traspaso, pues Lyanco tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024. Hoy, el periodista italiano desvela nuevos avances en las negociaciones entre ambos clubes.



Y es que según Nicolò Schira, el Betis y el Torino estarían en conversaciones avanzadas para el traspaso de Lyanco al conjunto de Pellegrini por una cifra que rondaría los 7,5 millones de euros, teniendo ya el Betis un acuerdo con el jugador por las próximos cinco temporadas.