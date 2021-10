Guardado: "El estilo no se negocia, no se debe de cambiar nunca"

Guardado: "El estilo no se negocia, no se debe de cambiar nunca"

El centrocampista mexicano Andrés Guardado ha destacado que "estos torneos son especiales", por lo que "un triunfo así da confianza para lo que viene". "Es una victoria especial pero recién comienza y hay que reafirmarlo en lo que queda".

"Lo más importante eran los tres puntos. El equipo supo sufrir cuando hizo falta. No tuvimos grandes ocasiones, pero supimos aprovechar las que tuvimos y eso marcó la diferencia", afirmaba el mexicano, que tuvo dos ocasiones de marcar y rindió a un gran nivel. "Me he quedado con las ganas de marcar. Tarde o temprano caerá. El técnico está confiando en mí para los córners, algo que por mi estatura no es normal, y espero que alguna vez llegue", admitía entre risas el jugador del Real Betis.

Pero lo que más alegría le da es ver el rendimiento global del equipo, que está brillando a un gran nivel desde el último parón. "Juegue quien juegue hacemos partidos muy serios con la misma idea de juego independiemtente de quien esté en la cancha, manteniendo el nivel al que está el equipo. Hoy sabemos que todos somos importantes, que hay muchos partidos y que tenemos que estar listos para cuando nos toque", indicaba Guardado, quien reconocía que los jugadores ponen "por delante los objetivos de equipo" y que eso les está "funcionando bastante bien".

Sobre todo cuando llegan momentos difíciles. "Cuando digo que hemos sabido sufrir cuando tocaba lo decía por el gol de ellos. Los accidentes pasan en el fútbol, hoy tuvimos uno. El mister lo dice siempre en las charlas previas, que hay que saber reponerse y mantener la misma idea de juego, que es lo que nos está dando resultados. El estilo no se negocia, no se debe de cambiar nunca y cuando tenemos resultados se refuerza la idea. Esto es muy largo, queda mucho y tenemos que tener los pies bien plantados en el suelo y seguir por esta línea", reiteraba.

En cuanto a cómo se ha visto con Paul al lado, asegura que no le afecta "nada" qué compañero juegue junto a él. "Hay que saber aprovechar las virtudes de cada compañero. No es lo mismo jugar con Canales, que se suelta más al ataque, que cuando juegas con Paul o Guido, que uno tiene más libertad de ir un poco más al frente. Ésa es la única diferencia que hay. Todos sabemos el rol de cada uno, lo que podemos dar y lo estamos potenciando bien", concluía.