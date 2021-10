Borja: su equipo 'fetiche' en la Play, el futuro de Fekir y la vida en Sevilla: "Vas por la calle y todos son del Betis"

Borja Iglesias, delantero del Real Betis, ha elogiado a una plantilla en la que ve dos jugadores de nivel por cada puesto, se ha mostrado partidario de la renovación de Nabil Fekir y ha tenido palabras de elogio para el 'crack' francés y para el entrenador Manuel Pellegrini, que ha cambiado la mentalidad del vestuario. Ha analizado el grupo de la Europa League, los objetivos del equipo en LaLiga y los cambios más significativos con respecto a la temporada pasada.

Además, sobre temas más personales, el 'Panda' ha admitido cuál era su equipo 'fetiche' cuando comenzó a jugar a los vídeojuegos de fútbol y ha hablado sobre su vida en Sevilla: "Vas por la calle y todos son béticos", ha manifestado este jueves durante una amplia entrevista en el canal en Twitch de Sphera Sports, donde también ha analizado con sinceridad sus cambiantes rachas, la competencia con Willian José, cómo vive las críticas o la importancia de cuidar la salud mental.



El inicio de curso y los parones ligueros

"La verdad es que tenemos una plantilla muy buena, todas las posiciones dobladas, en algunos puestos hasta tres jugadores que pueden participar y otros que pueden jugar en varias posiciones y la sensación que tenemos es que todo el mundo está muy enchufado, todos tenemos muchas ganas y eso ayuda a que el equipo rinda más y mejor".

"Es cierto que este año se agradecen porque competimos cada tres días y estamos muy poquito en casa. Así que estar una semana y media o dos tranquilo en tu ciudad y hacer algún plan más tranquilo se agradece. En los anteriores 21 días tuvimos siete partidos, he dormido más en camas de hotel que en la mía. Pero cuando el equipo está bien como estamos ahora te da un poco de pena porque te apetece seguir".



La queja de su amigo Courtois sobre el calendario

"Es duro, sobre todo para los jugadores que no descansan en los parones internacionales. Si para nosotros es complicado y tiene sus riesgos y exigencias, además de ansiedad y estrés, imagínate para quienes compiten con sus selecciones, que tienen viajes, que en estas fechas FIFA han jugado tres partidos... Habrá que gente que lo analiza y pensará que está bien, pero lo importante es cuidar a todos los jugadores. Igual merece la pena menos fútbol y de mayor calidad, pero si lo valoran y consideran que está bien pues será lo adecuado. A mí me encanta jugar, pero entiendo que hay momentos en que se hace duro".

Manuel Pellegrini, éxito comprobado

"La realidad es que desde que está aquí, sobre todo este 2021, el ratio de victorias del club ha crecido una barbaridad. Creo que es porque es un entrenador de equipo grande, que está acostumbrado a ganar y nos inculca esa filosofía de acostumbrarte a ganar. Tiene una idea muy clara, tiene una filosofía de entrenamientos que le ha llevado a ser un técnico muy respetado y su virtud es que tiene a toda la plantilla preparada, eso es fundamental".





Diferencias entre la temporada pasada y la actual

"La línea es bastante similar. A nivel ofensivo creo que el volumen de ataque es mayor. De medio campo hacia adelante, hacia atrás también, tenemos jugadores de mucho talento que te pueden generar situaciones y ganar partido, incluso los que no están participando tanto. El año pasado ganamos muchos partidos por ese talento individual, Cristian, Canales, Aitor, Nabil... Todos te pueden generar ocasiones de gol y es tremendo".

Pide la renovación de Fekir

"Ojalá, no sé si están negociando o no su renovación, pero si llegan a un acuerdo disfrutaremos más de Nabil. Es ese tipo de jugador que es una delicia, de los que te sientas a disfrutar, es exquisito, tiene esa capacidad técnica que te sorprende. Desde el primer control, no necesita hacer nada especial. Controla girándose sobre el defensa... y es otra cosa. Tenerle en tu equipo es la leche. Lo disfrutamos cada día y nos sorprende con cosas entrenando que están al alcance de muy pocos. Nabil me parece de los jugadores más exquisitos con los que he compartido vestuario. Pero tenemos a Canales, Tello, Joaquín, Lainez... todos ellos son de un talento descomunal".

El reto en LaLiga, repetir en Europa

"Esa es la idea, tenemos más exigencia, con tres competiciones, vamos a pelear lo máximo, tendremos que sufrir y currar mucho, pero tenemos una plantilla acorde a lo que se exige, que es volver a clasificarnos para competiciones europeas".

El grupo en la Europa League

"El nivel europeo en todas las competiciones está siendo altísimo. Lo que aparentemente antes parecía un partido fácil ahora ya no existe. Hemos jugado contra Celtic en casa y Ferencváros fuera y han sido partidos súper exigentes. Hay que estar muy concentrado, son equipos muy trabajados. Ahora igual nos toca contra uno de los equipos más en forma de Europa, el Bayer Leverkusen, pero en nuestra casa tenemos que ser el Betis que estamos siendo y vamos a competirlo, seguro que tenemos nuestras opciones".

La vuelta del público al Benito Villamarín

"Fue duro, durísimo, para mí uno de los motivos más grandes de venir al Betis era vivir esa experiencia, jugar en tu casa con esa atmósfera. Recuerdo un partido de cuartos de Copa del Rey cuando estaba en el Espanyol que la sensación que tuvimos al acabar el partido es que habíamos estado bien, dominando por momentos, pero que era incontrolable. Cuando nos empataron fue una bomba, fue imposible, la energía que había en el estadio ya no nos daba para más. Con su empuje y el de la gente nos pasaron por encima. Parecían más y es que eran más. Jugar con ellos en casa empujándote, previo al covid, ganamos bastantes partidos por esa energía. Y ahora que los tenemos otra vez, como el día del Celtic, que se nos puso feo y a partir del gol de Miranda la energía fue enorme y el equipo empujaba más. Es un lujo que pocos equipos tienen".

La vida en Sevilla

"Lo bonito de Sevilla es que la gran mayoría son béticos, es la verdad. Vas por la calle y todo el mundo es bético. El Sevilla tiene una gran importancia en la ciudad, es verdad, pero es que hay muchísimos béticos, te ven por la calle, te animan, la ciudad tiene un gran ambiente de fútbol y nos sentemos muy queridos. La vida aquí es fantástica, con una gran cantidad de opciones de ocio... mi chica y yo estamos súper felices aquí".

¿Se ha planteado jugar en otra liga?

"De pequeño seguro que te hubiese dicho en el Inter porque en el Pro 6 era el que más utilizaba... Pero ahora mismo me siento cómodo en España, estoy feliz en el Betis, quiero estar muchos años y pelear por cosas bonitas porque estamos capacitados. Pero sí es verdad que la Premier me llama mucho y me motiva. Ahora mismo no pienso en otra cosa que no sea el Betis porque estoy en el sitio y el momento ideal, pero nunca se sabe, en algún momento de mi carrera tal vez pueda vivir otras experiencias que me nutran como deportista y como persona".