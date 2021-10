Las apuestas de Willian José: aspiraciones del Betis, goles que meterá, futuro de Fekir, Pellegrini o Imanol...

Caer de pie. Ésa es la expresión que suele utilizarse para comentar que alguien ha comenzado una nueva empresa con un éxito por encima incluso de unas previsiones optimistas. Willian José ha caído en el Real Betis como un gato. Mejor imposible: cinco partidos en LaLiga (más media hora en la Europa League), cuatro goles ya en su casillero y asalto a la titularidad en el once de Manuel Pellegrini.

Elogiados por todos, incluso por competidores directos como Borja Iglesias, Willian José no ha tardado lo más mínimo en justificar la insistencia del Real Betis en la recta final del mercado estival de fichajes. El delantero hispano-brasileño ha concedido este viernes una entrevista a Radio Sevilla en la que se ha mostrado muy satisfecho por lo bien que le van las cosas y se ha mojado a la hora de apostar por respuestas concretas sobre las aspiraciones del conjunto verdiblanco esta temporada, la cifra de goles que cree que será capaz de marcar, el futuro de un Fekir "alucinante" o con qué técnico se queda con Pellegrini o con Imanol Alguacil (Real Sociedad).

"He llegado con una buena dinámica. Los compañeros me han aceptado bien. Ya conocía LaLiga, quería conocer a los compañeros, al entrenador€ Todo ha salido bien", ha manifestado Willian José, quien ha reivindicado la normalidad de verle marcar muchos tantos: "Llevaba cinco años en la Real marcando muchos goles. Tuve problemas con la dirección del club, no con los compañeros".

"Estar en el Betis es un reto para mí. Quiero ganarme a la afición y a mis compañeros", añadía el ariete, quien admitía que siempre ha seguido a los heliopolitanos desde que hace unos años estuviese a punto de firmar. En este sentido, elogia la plantilla que había y que hay para fijar el objetivo de repetir en Europa: "Hay que pelear por estar entre los seis primeros. Tenemos que hacer nuestro papel, hacernos fuertes y ganar en casa. Tenemos que seguir fuertes hasta el final".

Algo menos concreto fue sobre el número de goles, que meterá, pero espera que sean "muchos". "Mi objetivo es hacer las cosas bien con el Betis, acabar arriba y ya veremos cuántos goles meto. Si las cosas van bien, los goles llegarán seguro", manifestó el futbolista cedido -con opción de compra- por el conjunto donostiarra, quien tiene muy claro quién es el compañero que más le ha impresionado: Nabil Fekir.

Willian José ve a Fekir volviendo a la selección francesa en un futuro muy cercano. "Lo veía en los partidos, pero en el día a día es diferente. Es un jugador de selección. Estoy encantado de trabajar con jugadores así. Cuando juegas con jugadores de calidad, hay que estar preparado para enchufarla", aseguraba, resaltando el lujo añadido que es tenerle como compañero y asistente.

Entre los técnicos del Betis y la Real Sociedad fue salomónico y políticamente correcto. "Son entrenadores distintos. Imanol está empezando, es un buen entrenador. No tengo mal rollo con él, que no jugara no quiere decir que me lleve mal con él. Pellegrini lleva muchos años en equipos muy importantes€ Los dos son grandes entrenadores", zanjó.