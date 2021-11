Al Betis se le acumulan las bajas a sólo dos días de recibir al Ferencvaros en la Europa League

El más difícil todavía. A Manuel Pellegrini se le acumulan las bajas para recibir el jueves al Ferencvaros húngaro en la quinta jornada de la Fase de Grupos de la Europa League. Para este encuentro, el técnico chileno recuperará a Guido Rodríguez, que no pudo jugar el domingo en Elche por sanción, pero pierde a uno de sus buques insignía como es Nabil Fekir, que deberá cumplir el primero de sus tres encuentros con los que fue castigado tras su expulsión en el 4-0 encajado en Leverkusen que, además, hace que los verdiblancos ya no dependan de sí mismo para acabar como líderes en el Grupo G y pasar directamente a octavos de final, evitando el peligroso cruce de dieciseisavos contra algún tercero de los grupos de la Champions.

No es la única ausencia garantizada. Aunque el club no ha dado plazos concretos de las lesiones que impidieron viajar a Elche a Rodri Sánchez y Martín Montoya, todo apunta a que serán baja el jueves o, en el mejor de los casos, llegarían más que justos. Tampoco podrá contar el técnico bético con Sabaly, que afronta el último mes de recuperación tras su grave lesión, así como con el también convaleciente Víctor Camarasa, quien de todos modos no fue inscrito por el club para la Fase de Grupos de la segunda máxima competición continental. Tampoco Joel Robles.

Ya van seis ausencias y Pellegrini cruza los dedos para que la lista no aumente en dos jugadores más. Y es que en el entrenamiento matinal de este martes, sobre el césped de la Ciudad Deportiva Luis del Sol se ha echado en falta a dos futbolistas muy importantes en sus esquemas. Hoy no han trabajado con el resto de sus compañeros ni Germán Alejo Pezzella, que se dio un fuerte costalazo en el Martínez Valero y tuvo que ser sustituido al poco de iniciarse la reanudación, ni William Carvalho, quien fue el último cambio y disputó los últimos minutos en la victoria por 0-3 en tierras ilicitanas.

El Betis está obligado a ganar al Ferencvaros. No puede dejar escapar puntos del Benito Villamarín si no quiere acudir con apuros a la última jornada, en la que deberá viajar a Glasgow para enfrentarse a un Celtic FC que tiene como objetivo desbancar a los heliopolitanos de la segunda plaza del Grupo G. Tras las cuatro primeras jornadas, el Bayer Leverkusen marcha líder con 10 puntos, seguido de los pupilos de Pellegrini con siete y de los escoceses, con seis. Cierra la clasificación el cuadro húngaro, que aún no ha estrenado su casillero y sigue con cero unidades.