Un 'coco' cae de la Champions a la Europa League y puede ser rival del Real Betis

Cierto es que el Real Betis Balompié se juega buena parte de su continuidad en la UEFA Europa League en estos dos encuentros contra el Ferencvaros y el Celtic de Glasgow y que el equipo está totalmente centrado en ganar ambos partidos para asegurarse su pase a las eliminatorias por el título de la segunda competición continental, como también es correcto que en la entidad de la Avenida de La Palmera se mira de reojo a lo que está ocurriendo en estas dos últimas jornadas de la UEFA Champions League.

Porque el Real Betis apunta, ahora mismo, a que será segundo del grupo G, de hecho si gana mañana al Ferencvaros y el Celtic pierde en Alemania contra el Bayer Leverkusen así será. Y con ello, se verá abocado a jugar una eliminatoria de play-off, la de 1/32, contra un tercero de grupo de la Liga de Campeones.

Por ello, en el Benito Villamarín han mostrado un especial interés en la máxima competición continental de fútbol, porque se quiere llegar lo mejor preparado posible si se diera dicho enfrentamiento.

El Real Betis Balompié ya conoce algunos de los posibles rivales que le puede caer en gracia en esa ronda, pues hay ya dos definidos. Uno es el Sheriff Tiraspol, que en el grupo D será tercero pase lo que pase en la última jornada, ya que con seis puntos el cuadro de Transnistria no puede alcanzar al Inter, segundo con 10 unidades, ni ser superado por el Shakhtar Donetsk de Ucrania, que tiene uno. un rival que sería algo más sencillo que otros, sin ninguna duda.

El otro conjunto que ya tiene asegurada su participación en la UEFA Europa League es uno de los 'cocos' del balompié continental en los últimos años, un habitual de UEFA Champions League, campeón de esta competición y también finalista. Ese es el Borussia Dortmund de Alemania que tras caer contra el Sporting Clube de Portugal será tercero en el grupo C, ya que no puede ser superado al Besiktas turco ni quedar por delante del propio equipo luso, que le aventaja en tres puntos y le tiene ganado el gol-average particular a falta de una contienda por disputarse. De nada le servirá al cuadro germano vencer, o incluso, golear al Besiktas en su último duelo.

Por lo tanto, el equipo de Erling Haaland, que está lesionado actualmente, o Jude Bellingham, una de las mayores promesas del fútbol inglés, puede ser un caramelo envenenado allá por febrero, fecha en la que está fijada la hipotética eliminatoria, ya que primero el Betis debe obtener su pase. Un equipo al que evitar, sin duda.