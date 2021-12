Juanmi revienta el bote de ketchup

Es una de las frases más manidas de la historia del fútbol, pero sigue siendo una metáfora perfecta para ilustrar lo que es la vida de un delantero. La han usado muchos, pero pocos le dieron la publicidad de Gonzalo Higuaín, cuando relataba como su entonces compañero en el Real Madrid Ruud van Nistelrooy -goleador contrastado donde los haya- le dio un consejo que el argentino prometió no olvidar en su vida, para que ninguna mala racha fuese capaz de minar la necesaria confianza en uno mismo: "Lo de marcar goles es como un bote de ketchup, hay veces que le cuesta salir pero, de repente, cae todo de golpe". La anécdota viene pintiparada para hacer balance de cómo de espectacular ha sido el año 2021 del futbolista del Real Betis Juanmi Jiménez, que ha apretado con tanta fuerza que ha acabado reventando el bote de ketchup.



Lo primero que hay que destacar a la hora de hablar de Juanmi es que un delantero que no juega nunca como tal. Es más, de todos los goleadores destacados en esta primera vuelta de LaLiga es el único que ni siquiera ha sido titular indiscutible. Alternaba en el once hasta que el ketchup comenzó a salir a borbotones y Manuel Pellegrini ya no podía más que rendirse a la evidencia para una afición bética que ha colmado de elogios y cánticos al de Coín, para quien ha compuesto el 'Todos queremos que marque Juan Miguel', el villancico 'Juan Miguel, Juan Miguel, gol de Juan Miguel...' y reclama su convocatoria con España -ya se estrenó como internacional absoluto cuando despuntaba en el Málaga- al grito de 'Juanmi, selección'.



Y es que es difícil alcanzar el nivel en el que se encuentra Juanmi, quien además tiene el mérito añadido de que viene de pasar casi un año y medio parado por lesiones graves. Por eso sorprende aún más que, a pesar de jugar como extremo zurdo y de realizar un trabajo encomiable en la presión y ayuda en defensa, el '7' verdiblanco aparece siempre: en los días buenos, en los malos y en los que ni fú ni fa. Máximo goleador del Betis en todas las competiciones, con 13 goles (11 en LaLiga y dos en la Europa League), con un promedio de un tanto cada 89 minutos de juego (uno cada 88' en Primera división y cada 66' en el torneo continental). O, lo que es lo mismo, un gol por partido.



No falla. No es una racha. Es regularidad. Con su diana en San Mamés ante el Athletic, Juanmi sumó su quinta jornada liguera seguida celebrando algún tanto, tiempo en el que ha celebrado siete dianas ya en esa dinámica se incluye el primer 'hat-trick' de su carrera, al Levante UD. Marcar en cinco partidos seguidos es un dato tan asombroso, que sólo lo han conseguido otros tres futbolistas del Betis en los últimos 20 años.



El camerunés Achille Emaná, en 2008, el paraguayo Tonny Sanabria, en 2017, y el brasileño Ricardo Oliveira, el único que enlazó seis jornadas seguidas, en 2004, según el dato que aporta la cuenta de estadística en Twitter de @OptaJose. El brasileño es el siguiente reto de este insaciable artillero malagueño.





5 - Juanmi se ha convertido en el cuarto jugador del @RealBetis en marcar en cinco encuentros seguidos en LaLiga en el siglo XXI tras Ricardo Oliveira en 2004 (6), Achille Emaná en 2008 (5) y Antonio Sanabria en 2017 (5). Histórico. pic.twitter.com/uR7QJ4UJ7c — OptaJose (@OptaJose) December 19, 2021

42.3% - Juanmi, del @RealBetis, es el jugador de las cinco grandes ligas con mayor porcentaje de acierto a gol esta temporada entre los que han anotado al menos 10 goles. Certero. pic.twitter.com/DhvbbHC94R — OptaJose (@OptaJose) December 20, 2021

La misma cuenta aportaba un dato más que refleja la regularidad de Juanmi, quien no sólo lleva cinco jornadas marcando y promedia un tanto cada 89 minutos en lo que va de temporada 2021/2022, además es que esentre los que han anotado al menos 10 goles. No en vano, un impresionante 42,3 por ciento de sus disparos acaban besando las redes de la portería rival., liderando la clasificación del, y, sólo por detrás de, con 13 goles (una de penalti).y a pesar de que el árbitro del Mallorca-Betisque atribuyó a Manolo Reina en propia puerta en la jornada 1, Juanmi aparece en el segundo escalón de la tabla de realizadores de LaLiga con 11 tantos, por delante de nombres como los de Vinicius Júnior (Real Madrid), con 10 tantos; Joselu Mato (4p) (D. Alavés), Memphis Depay (3p) (FC Barcelona), Iago Aspas (1p) (RC Celta) o Raúl de Tomás (2p) (RCD Espanyol), con 8 cada uno.Y una última prueba que sirve para explicar que el bote de ketchup haya reventado: Juanmi. En caliente, recién terminado el Athletic-Betis que su equipo perdió por 3-2, el de Coín era preguntado por su asombrosa dinámica realizadora, pero en ese momentopor sus números. Sólo podía darle vueltas a que su equipo pudo sentenciar y perdonó. "Nos hemos repuesto bien del primer gol, pero si es verdad que en el segundo tiempo, cuando estábamos por delante en el marcador, hemos tenido un par de ocasiones que si las hubiésemos metido habríamos cerrado el marcador", dijo a los micrófonos de Movistar+ LaLiga.porque teníamos el partido por delante en el marcador. Ya sabíamos que ellos nos iban a apretar, en los últimos minutos sobre todo, yque para nosotros eranEsto es el fútbol. Al final han estado más acertados en los metros finales y se han llevado la victoria. Nosotros queríamos conseguir los tres puntos pero el fútbol es esto y tenemos que seguir trabajando y pensar en el partido que tenemos a la vuelta de la vacaciones para conseguir los tres puntos", asumió un Juanmi que siempre quiere más. Que se prepare 2022.