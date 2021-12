Borja, su renovación, los objetivos del Betis, la Roja y el villancico de Juanmi

El Betis sigue cerrando todos los 'flecos' pendientes para llegar al mercado de enero con el límite salarial aliviado y en disposición de acometer los refuerzos que hagan falta. La última de las renovaciones, la de Borja Iglesias, llevaba encauzada desde el mes de septiembre, pero ha sido ahora cuando se ha cerrado y por una temporada más de lo que en principio se preveía.

El 'Panda', que alargaría su estancia en Heliópolis por siete temporadas, dejaba claro que no había dudado en ningún momento. "Cuando me propusieron la ampliación estaba plenamente convencido y en cuestión de unos días lo dejamos solucionado. Cuando estás a gusto en un sitio es fácil llegar a ese acuerdo", asegura el delantero gallego, quien asegura que siempre se sintió querido en el Betis, incluso en los malos momentos: "Siempre me he sentido muy querido y respaldado. A pesar de los momentos complicados siempre he tenido el respaldo y las ganas de verme hacerlo bien. Cuando trabajas pensando en que las cosas van a llegar es mucho más sencillo (...) Este año hemos disfrutado de muchos momentos juntos y quería agradecer a la gente que cuando las cosas no iban tan bien seguían a mi lado".

En este sentido, el ariete verdiblanco recordaba cuál ha sido su mejor gol, uno que le cambió su vida como verdiblanco. "Me quedo con los de la Real Sociedad. Por el momento que viví. Sentía que era esa explosión que buscaba y, sobre todo, por cómo lo celebraron mis compañeros. Me hicieron sentir como si estuviera el campo lleno", afirmó.

Ahora, con todo de cara, se muestra muy ambicioso. "Siempre sueñas en cosas bonitas y creo que estamos capacitados para hacerlo. Sueño con poder darle un título al Betis. Ojalá con un gol mío pero si no lo es me da exactamente igual. Estmaos capacitados. Ser partícipe ya es importante (...) Tenemos varios frentes abiertos. Siempre nos enfocamos en el siguiente pero no tenemos mucho tiempo para disfrutar porque a los tres días estamos compitiendo de nuevo. Estamos con la mente abierta y sabiendo las oportunidades que tenemos para seguir creciendo", afirmaba.

Y espera un 2022 como este espectacular 2021. "Tenemos un medio año apasionante. La realidad es que sabemos que estamos bien, que en 2021 hemos hecho el trabajo de buena manera y se ha sentado una base para afrontar lo que viene. No sólo estos meses sino el futuro. Somos ambiciosos. Estamos en las tres competiciones bien posicionados. Tenemos una ronda más en Europa que será complicada pero vamos a trabajarla. Seguir en la Copa sabiendo la dificultad que tiene, sobre todo estas rondas que te toca ir a jugar a campos que igual a priroi parecen fáciles pero la realidad te demuestra que para nada. Y en la Liga, seguir donde estamos. Hemos demostrado que tenemos capacidad para estar ahí y tenemos que ser ambiciosos y pensar en puestos importantes. Mi objetivo personal es que el Betis gane partidos. Sea como sea. El día que toque correr y presionar, eso; y el que esté acertado, a dar asistencias y hacer goles. Hay que ser ambiciosos y pensar en hacer goles, asistir y ganar partidos, porque estamos capacitados", destacaba.

Su renovación no es la primera y uno de los que le precedió fue Pellegrini, una de las más esperadas: "Cuando las cosas van bien suelen venir acompañadas de buenas noticias. Han llegado varias y llegarán más, seguro. Con el míster hemos dado un paso adelante, hemos sigo capaces de creernos que podemos ganarle a cualquiera, de pelearle de tú a tú a todos y eso, junto al buen ambiente, ayuda mucho a creer y a luchar por cosas importantes".

Ese buen ambiente se aprecia en su amistad con todos sus compañeros y, en especial, con Juanmi: "Es un crack. Estoy muy feliz por el momento que está viviendo Juanmi. Ha currado mucho, se lo merece y es un tío de la leche. Me alegro mucho por él. Muchos amigos me han dado la razón, les decía que era muy bueno y ahora se han dado cuenta de que lo es".

Y apuntaba a un pronto regreso... si el Covid-19 no lo impide. "Volveré cuando el test lo permita. Cuando los test den un par de negativos, ahí estaré. Estoy entrenando, me encuentro bien y tengo muchas ganas de volver. Mi intención es hacerlo en cuanto pueda estar al cien por cien. Luego, el míster tiene que decidir", afirmaba. Manuel Pellegrini le espera para un mes en el que se acumulan dos partidos por semana.

Por último y viendo que es el tercer máximo goleador español en 2021, se le pregiuntaba si se ve en un futuro en la Roja. "No es algo que me obsesione. Me encantaría y sería un sueño que desde pequeño cualquier futbolista tiene, erpresentar a tu país. Si algún día llega, fantástico. Eso pasa por el bienestar del equipo, que esté bien posicionado, ganando partido y esté aportando en esa victorias. Me centro en el día a día, en el Betis y, lo que venga, fantástico", concluía.