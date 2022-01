Las notas del Betis ante el Valladolid

Pellegrini puso en liza un once muy titular para medirse al Real Valladolid y no dio lugar a la sorpresa en Pucela. En dicho once también se colaron hombres menos habituales como Joel, Edgar, Ruibal o Tello que también rayaron a un gran nivel, como todo el Betis. Pero si hay que destacar a alguien, ése es Nabil Fekir.

Al franco-argelino, que no estaba para jugar los 90 minutos como desveló Pellegrini en la previa, tan sólo le hizo falta una hora para dejar el partido visto para sentencia con un golazo y una asistencia. Aquí puedes ver las notas de los jugadores del Betis ante el Valladolid.

JOEL: 6

Es el portero de la Copa. Sacó un buen pie a Villa cuando intentaba meterle el gol por su palo y se mostró seguro con los balones aéreos que llegaron por sus dominios. Con el partido ya sentenciado tuvo más trabajo y demostró sus buenos reflejos.

BELLERÍN: 7

Muy profundo el lateral verdiblanco. No sufrió en defensa lo que le permitió subir con más asiduidad por su flanco y sumarse al ataque. Buen partido del catalán, que vivió más en campo rival que propio.

BARTRA: 6

Seguro el central verdiblanco. El jefe de la zaga en Pucela, achicó espacios y además puso buenos balones en largo para sorprender a la defensa rival.

EDGAR: 6

Regresaba a la titularidad y rayó a un buen nivel. Como su compañero, ataron en corto a Weissman y apenas sufrieron.

ÁLEX MORENO: 7

Atento en defensa y peligroso en ataque. Se entendió muy bien con Tello por su banda. En la segunda parte se dosificó mucho más pensando en el partido liguero del domingo.

GUIDO: 7

Se notó su vuelta. Leyó a la perfección el juego y las intenciones del rival para adelantarse y robar mil y un balones. La brújula del Betis. Vio la cartulina amarilla por una mano pero no le afectó en su juego.

WILLIAM: 8

Partidazo el que se marcó el portugués. Abrió la lata sacando a relucir su buen disparo dentro del área y provocó la falta del segundo gol verdiblanco. Puso el ritmo que pedía el partido en cada momento. Demostración de circulación de balón y pases.

RUIBAL: 7

Estuvo a punto de marcar a los 30 segundos de partido con un buen disparo desde la frontal. Siempre batallador, el canterano bético se movió por todo el frente del ataque verdiblanco. En el 74' dejó su sitio a Rodri.

FEKIR: 9

Hoy capitán. Aunque no estaba para 90 minutos como dijo Pellegrini, fue titular y tenía la intención de dejar el partido sentenciado para cuando fuera sustituido. Se marcó un auténtico golazo de falta directa. Todo balón ofensivo pasa por sus dominios, como el que puso a Borja para hacer el 0-3. Con esa ventaja en el marcador el míster no dudó y lo sacó del campo para darle descanso.

TELLO: 6

Una de las novedades del once, le buscaron con muchos balones a la espalda del central y al espacio, donde logró hace mucho daño y llegar con claridad aunque desperdició varias ocasiones para haber marcado.

BORJA IGLESIAS: 7

Fue el jugador que pasó más desapercibido del ataque bético, pero siempre está ahí preparado con la caña para meter el pie, como hizo al rechace del disparo de Ruibal que a punto estuvo de cazar. La segunda ocasión que tuvo sí fue para adentro.

PELLEGRINI: 10

El técnico chileno puso sobre el terreno de juego un once muy titular con algunos hombres menos habituales, dejando claro que se tomaba el partido muy en serio. Dio descanso a Fekir cuando el partido estaba sentenciado pero aún así metió a un hombre de peso como Canales. Planteamiento perfecto el del 'Ingeniero'.

CANALES: 7

El '10' saltó al campo a falta de media hora en lugar de Fekir y creó varias ocasiones para haber aumentado la ventaja. Le dió un pase de gol medido a Tello que el catalán desaprovechó.

RODRI: 5

En el 74' saltó al campo como recambio de Ruibal, jugó por banda derecha pero cuando el partido ya estaba sentenciado por lo que entró poco en juego.

KIKE HERMOSO: Sin calificar

El canterano entró en el minuto 87 sin tiempo para nada.

GUARDADO: Sin calificar

Algo de descanso para Guido.

RAÚL: Sin calificar

Sin tiempo para ponerse de gol el canterano.