Canales, Joaquín y Mandi felicitan a Fekir por su renovación.

Tras sellar su renovación con el Real Betis hasta 2026, Nabil Fekir pasó por los medios oficiales del club verdiblanco para dejar sus impresiones y durante la entrevista, algunos de sus compañeros de vestuario le quisieron mandar unos mensajes de felicitación.



Uno de ellos fue Sergio Canales. "¿Qué tal, Nabil, amigo? Quería darte la enhorabuena. Estamos todos muy felices, para mí es un placer y un privilegio coincidir aquí contigo y poder jugar unos cuantos años más. Me llena de orgullo, se ve la importancia que tienes para al grupo, la ciudad, la afición... Vamos a conseguir grandes cosas, es lo que queremos y vamos a pelear por ello y por dejar al Betis lo más alto. Nuestras familias y los niños en el colegio se llevan bien, hemos conectado bien y espero seguir disfrutando contigo en el campo y fuera y desearte lo mejor, amigo", finalizaba el cántabro.



Un mensaje que Fekir agradeció enormemente: "Me da mucha alegría este mensaje, fue uno de los primeros que habló conmigo cuando llegué. El mensaje me da mucha alegría".





— Real Betis Balompié ???? (@RealBetis) January 12, 2022

También, como capitán verdiblanco, quiso unirse a Canales en su felicitación: "Quería desearte muchas felicidades y darte la enhorabuena por la renovación. Es un orgullo para los béticos disfrutar de la magia, categoría, profesionalidad y sobre todo del compañerismo. Eres un ejemplo para todos y sobre todo para la liga española, que pueda contar contigo, con jugadores de otro nivel que le dan prestigio a LaLiga. Es un privilegio. Ojalá disfrutemos muchos años y que pueda seguir siendo así. Te mando un fuerte abrazo"."Todo el mundo sabe lo que representa Joaquín y recibir mensajes de personas así como Joaquín y Sergio, que además son jugadores de un nivel altísimo, me da mucha alegría", respondía el franco-argelino.Para finalizar, también su excompañeroquiso participar en esta sorpresa a Fekir: "Mi hermano, ¿cómo estás? Solamente felicitarte por la renovación. Sé que estás muy bien en Sevilla y en el Betis y te gusta mucho este estadio. La afición te quiere mucho. Van a disfrutar mucho tiempo de tu calidad. Felicidades, disfruta y nos vemos pronto". Por último, Fekir le respondía: "Mandi me ayudó mucho cuando vine. Su mensaje me calienta el corazón. En el fútbol puedes encontrar a personas con gran calidad".