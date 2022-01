Oficial ya la renovación de Fekir por el Betis hasta 2026: "He vivido grandes momentos, pero quiero más"

El Real Betis completó un final de 2021 muy jugoso en lo que a planificación y organización interna se refiere. De esta manera, ante las limitaciones económicas para acometer fichajes invernales, en parte por tener las 25 fichas profesionales ocupadas y a tres del primer equipo (Rodri, Miranda y Rober) actuando con licencias del filial, Antonio Cordón y sus jefes apostaron por ampliar los contratos de varias de las piedras angulares de su proyecto, logrando, de paso, que las cantidades que éstos van a percibir próximamente se difieran en un periodo mayor, aliviando las arcas verdiblancas. Pero, por encima del ahorro monetario, el triple movimiento del pasado mes de diciembre fue un golpe de efecto deportivo de gran magnitud.

Y es que Sergio Canales y Borja Iglesias, que terminaban su vinculación con la entidad de La Palmera en año y medio, vieron asegurada su permanencia hasta 2026, mientras que el míster, Manuel Pellegrini, 'alma mater' del Plan que ha devuelto al conjunto heliopolitano a Europa y lo ha asentado en zona Champions, prolongaba su nexo hasta 2025. Pero, sin lugar a dudas, faltaba la guinda. Ya están en marcha las gestiones para que jugadores como Bravo o Rodri queden ligados más tiempo al Betis, con especial urgencia en el caso del portero, que quedaba libre el próximo 30 de junio y es una de las voces autorizadas del vestuario, aunque ya está todo acordado para que el mediapunta extremeño no acabe en 2024, sin que disponga del mismo horizonte que Canales o Borja.

Este miércoles, llega el turno de la ampliación de contrato más esperada, la de Nabil Fekir, cerrada, según algunas fuentes, desde hace semanas, si bien otras apuntaban al lunes pasado como el día de la firma definitiva. En cualquier caso, se reservaba para la semana del derbi copero contra el Sevilla FC, especialmente convulsa por la polémica arbitral suscitada tras las decisiones de Muñiz Ruiz en Vallecas, para anunciar que el campeón del Mundo se quedará más allá de 2023 en el Benito Villamarín. En concreto, tres años más, de momento. Una noticia que avanzaba, en uno de los divertidos vídeos que componen últimamente estas informaciones, el comentarista Alberto Edjogo-Owono, que, con la excusa de comentar la Copa de África, aludía a la vigente campeona, la Argelia de Mandi, y a los oriundos del país magrebía que nacieron en Francia e, incluso, ganaron títulos con esa selección.

Seguidamente, el Betis dio carta de oficialidad a la renovación de Fekir con otro vídeo, esta vez con el atacante como protagonista, titulado "Nuestro genio. Nuestra obra de arte", donde el ex del Lyon admite: "Son ya tres años desde que llegué a este magnífico club.Tengo muy buenos recuerdos. ¡Qué felicidad! Desde el primer día, me enamoré de este club, de sus aficionados, de esta ciudad y de su gente. Goles, asistencias, clasificación para Europa... He vivido grandes momentos, pero quiero más. Me dicen que soy un genio, pero yo sólo sé jugar y disfrutar del fútbol. Creo que ha llegado la hora. Tengo ganas de seguir viviendo esta emoción aquí, en mi casa". Seguidamente, el dorsal 8 posa para el ilustrador y dibujante Paco Roco en pleno césped del Coliseo de La Palmera.