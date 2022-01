Pellegrini confirma altas y bajas del Betis para recibir al Alavés: Willian José, Bartra, Bellerín, Rodri, Sabaly...

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, volvió a comparecer ante los medios de comunicación en la mañana de este lunes, sólo unas horas después de sentarse en la sala de prensa del Benito Villamarín para asegurar que estaba "muy contento" por avanzar a los cuartos de final de la Copa del Rey en un derbi y eliminando al Sevilla FC, pero "amargado" por tener que hacerlo en un estadio sin público, condenando la actuación de un "descerebrado" pero también cuestionando unas consecuencias que merecen una investigación para saber si es verdad que "un palo de plástico puede producir un traumatismo craneoencefálico".

El chileno no quiso avivar el fuego de la polémica y habló lo justo de El Gran Derbi que ha durado todo un fin de semana. Se han vivido hechos lamentables que han monopolizado la actualidad durante todo el fin de semana, pero aunque el derbi terminó con final feliz, con el Betis en el bombo de los cuartos de final de la Copa gracias a los goles de Fekir y Canales, el técnico verdiblanco cerró esa página y no quiere distracciones. Toca centrarse ya en el choque contra el Deportivo Alavés para mantener la alegría y poder seguir presumiendo de copar el podio de LaLiga y hacerse fuerte en zona Champions ante la persecución de Atlético, Barcelona, Real Sociedad o Rayo.

"El tiempo es corto, hemos estado inmersos en el derbi durante todo el fin de semana, el sábado y el domingo. Hoy se entrena, nueva concentración y a pensar ya en los dos partidos de LaLiga de esta semana. Todo lo del derbi terminó ya, quedamos clasificados para la siguiente ronda que es lo importante, pero todo eso ya es pasado y tenemos que mentalizarnos para el partido de mañana con el Alavés", señaló, en la rueda de prensa posterior a la sesión matinal del equipo de las trece barras.

Menos de 72 horas después de reanudarse el choque contra el Sevilla FC, el Real Betis recibe este martes al Alavés; un encuentro para el que recupera a Héctor Bellerín, quien trabajó con total normalidad con el grupo en el entrenamiento matinal de este lunes tras perderse el segundo 'round' del derbi por los efectos del placaje de Diego Carlos. Además, Willian José volvió a trabajar con normalidad y también estará en la lista tras amagar con adelantar su vuelta para no perderse el duelo copero. Aún está pendiente de evolución Marc Bartra, con Joaquín, Paul y Montoya completando el parte de inquilinos de la enfermería bética.

"El plantel está bien. Se recuperó Willian José que estará en la lista, también Bellerín, que no pudo estar ayer por un golpe en el labio. Marc Bartra aún no está disponible. Martín Montoya, que tiene una lesión larga, y Joaquín también están descartados, el resto está disponible", señaló Pellegrini sobre el estado de la enfermería verdiblanca, antes de quejarse por el calendario.

"Ya me parecía un exceso de carga tener que jugar sábado, martes y viernes, pero estaba así la programación. No sé por qué siempre nos toca a nosotros jugar cada tres días. Si a eso le sumas que jugamos también el domingo, evidentemente que hay una carga física y mental es importante. Tenemos capacidad, a través de un plantel amplio, de seguir siendo competitivo en todas las competencias. Toca descansar, prepararnos y sacar mañana el once más competitivo que tengamos", analizó.

Willian José y Bellerín son las dos buenas noticias de este lunes. La del domingo fue el buen nivel mostrado por Sabaly en su debut en partido oficial como bético y después de cinco meses de inactividad: "Le vi muy bien, es un jugador muy importante para nosotros y sin duda va a ser un gran aporte. Nos impresionó gratamente por su desempeño en el sector derecho pero también en el izquierdo. Se adapta muy bien a nuestra filosofía de juego, es muy importante para nosotros y lo mejor es que se sintió muy bien después de tanto tiempo sin jugar".

Pellegrini también repasó la situación de Rodri Sánchez, que ha pasado de ser titular indiscutible a desaparecer por completo de los planes del entrenador tras lesionarse con la selección sub 21 en su mejor momento de forma en el primer equipo. "Rodri tuvo en su mejor momento una lesión importante de la que le costó recuperarse. Ya lleva un tiempo entrenándose con normalidad y seguro que tendrá su oportunidad, como les pasa a otros Diego Lainez o Víctor Ruiz. Jueguen más o menos, todos son importantes para intentar hacer una buena campaña".