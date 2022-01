Pellegrini, sobre la sanción, el cierre, los recuperados, la tercera plaza...

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, ha comparecido este mediodía en rueda de prensa antes de poner rumbo a Barcelona donde este viernes se enfrentarán al Espanyol en el partido que abre la jornada 22 de LaLiga. Sin embargo, buena parte de su comparecencia ha virado en torno a la noticia del cierre de dos partidos del Benito Villamarín tras los sucesos del derbi copero ante el Sevilla.

El preparador chileno asumía que algún castigo iban a sufrir aunque no ha querido entrar mucho en detalle. "Algún castigo iba a haber, en cuanto a la sanción no tengo nada que comentar, el órgano competente tomó la decisión de acuerdo en lo que investigó", ha comentado Pellegrini, que tampoco sabe si jugarán en La Cartuja: "Me alegro porque pueda ir el público, ya estuvieron bastante tiempo vacíos los estadios, vamos a ver al final dónde se juega porque tampoco tengo conocimiento de ello".

Es una desventaja jugar esos dos partidos fuera del Villamarín: "En el fútbol nunca hay que dar ventaja. Jugar en casa en una ventaja para nosotros, se hizo más daño a la gente no continuando el partido a estar ahora dos partidos sin poder acudir a nuestro estadio, pero es una decisión del órgano competente y no tengo más que añadir".

Bartra y Joaquín, listos: "Sí por suerte tanto Bartra como Joaquín están disponibles y ambos están citados".

No podrá contar con Guido, Pezzella y Bravo en Copa: "Es lamentable no sólo por nosotros sino también por los otros equipos. Eso le quita importancia a la Copa del Rey, no sé si en LaLiga pasaría lo mismo, es un torneo importante para jugarlo con lo mejor, no es una desventaja para el Betis, es para todos. Nos gustaría tenerlos a todos a disposición".

El Espanyol: "Venimos de dos buenos partidos pero eso no garantiza que el próximo sea igual, tenemos que entrar con la misma mentalidad y sacaremos un equipo ofensivo y agresivo en la recuperación del balón, enfrente tendremos un rival que juega y es creativo, tendremos que estar atentos y ver cómo hacerles daño, todos los partidos de LaLiga son difíciles".

Una victoria es vital para la tercera plaza: "A la temporada todavía le quedan 51 puntos, por supuesto cada punto que sumemos es importante, hay que mantener una ambición y mantener un determinado nivel, eso se consigue con el trabajo diario".

Cree que podrán mantener el nivel: "Creo que el equipo tiene que sentirse en la obligación de mantener el nivel del último partido, no sabemos que pasará, hay tantas circunstancias... pero sí que el equipo debe mantener esa mentalidad de que podemos ganar a cualquiera, si luego el rival es superior también está en su derecho".