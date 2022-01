Lo Celso ya no se corta: Conte le abre la puerta del Tottenham; el ex del Betis recoge el guante y responde

No suele ser un jugador expresivo, demasiado locuaz y, ni mucho menos polémico. Ha pasado por Rosario Central, en Argentina; por el PSG, en Francia; por el Real Betis, en España; y va camino de cumplir su tercer año en el Tottenham Hotspur, en Inglaterra. Nunca ha elevado la voz ni se ha quejado cuando no le ha tocado jugar, algo que ya vivió en la Ligue 1. Sin embargo, Giovani Lo Celso ha dicho basta. No soporta a su entrenador, un Antonio Conte que no sólo no cuenta con él sino que le ha abierto la puerta de salida, postura ante la que el internacional argentino ha reaccionado recogiendo el guante y mandando un recadito al italiano por redes sociales.

"Con respecto a las preguntas que he recibido, quiero aclarar que estoy al cien por cien, en buenas condiciones físicas, no tengo ningún problemas y me siento muy bien. Le deseo lo mejor a mi equipo en el derbi de hoy", escribió Lo Celso en una historia de Instagram, acompañado de una imagen con algunos de sus compañeros del Tottenham, poco antes de que los 'Spurs' visitaran al Chelsea en un duelo que perdieron por 2-0 y en el que el argentino no estuvo ni siquiera entre los nueve jugadores suplentes, quedándose fuera de la lista de convocados.

Conte reemplazó a Nuno Espírito Santo a principios del pasado mes de noviembre y en sus dos primeros partidos ya dio pistas muy claras sobre sus planes con Gio, a quien dejó en el banquillo en los duelos frente a Vitesse y Everton y apenas le dio cuatro minutos en el choque de la Europa League y 20' en el choque de Premier League.

La prensa local asegura que el italiano quiere 'hacer limpia' en la plantilla del cuadro londinense y le ha abierto la puerta de salida a varios jugadores, entre ellos el propio Lo Celso, con cuyo regreso al Benito Villamarín sueña la afición del Real Betis, y otros como Bryan Gil, ex del Sevilla FC y con ofertas para regresar en enero a LaLiga (Valencia, Real Sociedad, Cádiz, pero también Niza) y Dele Alli, a quien el club desea traspasar.

En el Betis, donde Lo Celso se convirtió en el mayor traspaso de la historia, permanece imborrable su espectacular rendimiento en la temporada 2018/2019, con 16 dianas (récord de su carrera), cinco asistencias y una letal conexión con Sergio Canales. El centrocampista no ha podido ni siquiera acercarse a sus números como verdiblanco en dos años y medio en la Premier League (sólo 9 tantos más 2 pases de gol), donde además de que nunca ha podido sentirse titular con Pochettino, Mourinho ni Nuno, ve cómo cada año cuenta menos y ahora Conte le ha sentenciado del todo.

Su salida es más que probable, pero a buen seguro el Tottenham no pondrá facilidades económicas tras invertir en él alrededor de 40 millones de euros. Por compleja que se presente, la mera posibilidad de unir de nuevo a Canales y Lo Celso, junto a un Nabil Fekir que sólo llegó a entrenar un día con el argentino y con Dani Ceballos intentando por todos los medios regresar al club en el que se formó ilusiona de manera desmedida en la afición del Betis.

El Chelsea superó (2-0), por tercera vez en las últimas tres semanas, al Tottenham en la jornada 23 de la Premier, para recuperar la senda de la victoria, aunque en segunda plaza sigue un Liverpool que superó (1-3) al Crystal Palace. Los de Thomas Tuchel marcaron la diferencia en el segundo tiempo, con un gran gol de Ziyech nada más reanudarse el partido. Poco después, Silva hizo el 2-0 con el que el Chelsea tuvo un desenlace tranquilo y con victoria tras dos jornadas sin hacerlo. Los 'Spurs', que cayeron en los dos partidos de semifinales de la Copa de la Liga ante sus vecinos londinenses, siguen en la pelea por la cuarta plaza de acceso a Liga de Campeones a pesar de la derrota, con dos partidos pendientes.