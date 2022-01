Se complica casi definitivamente la presencia de Guido en el Real Sociedad-Betis de Copa

"El mediocampista Guido Rodríguez dio negativo en sus últimos testeos y, tras efectuarse todos los estudios correspondientes al alta epidemiológica, se sumará a la plantilla para disputar el último partido de Eliminatorias". Ese escueto comunicado de la AFA ha caído, bien entrada la noche de este viernes, como un jarro de agua fría sobre la afición del Betis, que veía el contagio del pivote como un oportuno mal menor, ya que impidió su viaje a Argentina junto al central Germán Pezzella para los partidos clasificatorios para el Mundial de Qatar 2022 que la Albiceleste juega durante este parón de selecciones. De hecho, se perdió el primero ante Chile la pasada madrugada, pero, salvo giro mayúsculo de los acontecimientos, no podrá estar el próximo jueves en el Real Sociedad-Real Betis de cuartos de final de la Copa del Rey, cruce a partido único que se disputará a partir de las 20:00 horas en Anoeta.

Aunque el club verdiblanco nunca lo dio por hecho, se esperaba que la Federación de su país y el responsable del combinado nacional, Lionel Scaloni, tuvieran la deferencia de no hacerle cruzar el charco y volver, con el 'jet lag' correspondiente, con tan pocos días de diferencia, pero los responsables de Argentina han aprovechado la pronta recuperación del otrora mediocampista de River Plate y América de México para llamarle a filas, puesto que no habían citado a ningún recambio. Y es que al de Sáenz Peña se le pudo ver ya hoy de vuelta a los entrenamientos con sus compañeros, entre otras cosas porque el Betis ha ido de frente y preferido no jugar al despiste, por lo que todos los astros se han alineado para que no lo eximan de cumplir con su compromiso internacional.

Sigue en el aire, todavía sin confirmar, la opción de que se busque un vuelo entre Córdoba y Madrid que salga en la madrugada del miércoles 2 al jueves 3 de febrero, teniendo en cuenta que el Argentina-Colombia se disputará a las 00:30 hora española en el Estadio Mario Alberto Kempes, a apenas 11 kilómetros del Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, conocido popularmente como Pajas Blancas, por lo que sería factible embarcar a tiempo de llegar a Barajas en la tarde del día del duelo copero para incorporarse a la expedición verdiblanca en San Sebastián, aunque los técnicos, con Manuel Pellegrini a la cabeza, tenían que valorar también si el sobresfuerzo, sobre todo tras pasar la Covid Guido, merece la pena, con el choque liguero ante el Villarreal el domingo también en el horizonte.

De decidir, finalmente, prescindir del pivote titular, el 'Ingeniero' deberá, valga la redundancia, ingeniárselas para remozar su centro del campo ante los donostiarras, habida cuenta de que Guardado tampoco estará (disputa unas horas después con México un tercer duelo de Eliminatorias de la Concacaf) y de que Paul sigue tocado. William Carvalho y Camarasa serían los dos únicos mediocentros natos para afrontar el choque, aunque también podría adelantar a Edgar, que ya actuó varias veces con Rubi en la sala de máquinas y toda una temporada durante su cesión al Oviedo, o retrasar a Canales, que ofició en el doble pivote muchas veces.