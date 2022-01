Juanmi se lanza a cantar su propio villancico, olvida el derbi copero y "firmaría ya" un Sevilla-Betis en la final de la Europa League

El delantero del Real Betis Juanmi Jiménez se ha erigido, con los 12 tantos que ha marcado en esta temporada en LaLiga, más uno atribuido en propia puerta del Mallorca y dos en la Europa League, en el máximo goleador verdiblanco, en un jugador esencial en las alineaciones de Manuel Pellegrini y en un ídolo para la afición local, que le ha dedicado temas que gritan a viva voz haciendo retumbar las gradas del Benito Villamarín.



"Oh, Juan Miguel; oh, Juan Miguel; todos queremos que marque Juan Miguel". Ése fue el primer cántico dedicado al de Coín (Málaga). No obstante, si hay un tema que se ha convertido en viral es el villancico dedicado al espectacular momento que vive el '7' del Betis, 'O'Rey'. El propio delantero se ha atrevido a cantarlo en directo en una entrevista concedida este jueves al informativo deportivo del canal M+ #Vamos.





, sólo por detrás de Benzema y empatado con Raúl de Tomás y Vinícius Junior,gracias al meritorio tercer puesto del Betis, el curso está siendo inmejorable. "Estoy muy contento porque tanto a nivel individual como colectivo. Espero que podamos seguir con esta dinámica y darle alegrías a la afición", explicó un Juanmi que llama con fuerza a la puerta de la selección española seis años después de debutar con Del Bosque."Sí, para cualquier jugador. Sería un orgullo estar ahí, pero sé que para ello tengo que hacer las cosas muy bien en mi club y luego el míster es el que decide", manifestó sobre las opciones de ser convocado por Luis Enrique Martínez -el técnico asturiano llamó en su última lista a De Tomás- y volver a vestir la roja.A su 28 años, el punta malagueño, quien en principio podría aparecer como tercera opción en la delantera del Betis por detrás de, se ha reivindicado a base de presencia, movilidad y oprtunismo, y de ese don de los '9', aunque él lleve el '7', de estar en ese sitio tan difícil que es donde 'caen' los balones de gol y, lo más difícil, meterlos. No obstante, más allá de la competencia, Juanmi destacó la amistad que tiene con el brasileño, con quien ya coincidió en la Real Sociedad, y con el 'Panda'., señaló.; pero también viene bien para descansar, reponer fuerzas y preparar bien la próxima eliminatoria de Copa del Rey (el Betis visita a la Real Sociedad en los cuartos de final) que va a ser muy complicado.", contestó al ser preguntado como está afrontando este parón por los compromisos de las selecciones suramericanas clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022.Juanmi no lo ha tenido fácil."Vine con mucha ilusión al Betis, fue llegar y lesionarme, estuve mucho tiempo parado, pero quise devolver la confianza a base de trabajo y goles.. Espero seguir ayudando al equipo"."Se ha creado un 'feeling' en el vestuario y eso ayuda a que las cosas salgan. Es un año importante, estamos bien posicionados en LaLiga,", indicó, mostrándose ambicioso antes de ser preguntado por un momento que podría ser apoteósico: una"La verdad es que yo, pero pasa eso aún queda mucho. Ojalá podamos estar en ese escenario, ya sea con el Sevilla o con cualquier otro rival", opinó sin querer entrar en la polémica por el informe pericial tras el duelo de Copa, considerando que "es un tema pasado", resaltando que no escuchó "nada" y confiando en