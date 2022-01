Lainez no se rinde: "Es un año muy importante y lo tengo claro"

Diego Lainez recupera en México la confianza en sí mismo. El jugador del Real Betis disputó los 35 últimos minutos del duelo que su selección disputó ante Jamaica y estuvo presente en la espectacular remontada (1-2) que el combinado méxica llevó a cabo en los últimos diez minutos.

Lainez entró al campo en sustitución del otro representante verdiblanco, su compatriota Andrés Guardado, en un cambio netamente ofensivo con el que el Tata Martino buscaba darle la vuelta al marcador, algo que lograría finalmente.

"Al final el vestir la camiseta de tu selección y más ahora que me dieron la oportunidad y tuve la oportunidad de jugar varios minutos, creo que me sentí con confianza, siento confianza hacia mí. Cuando eso pasa me sirve mucho y tengo mejores opciones para hacer las cosas bien, haciendo lo que más me gusta qué es el futbol. Yo creo que siempre voy a dar mi mejor esfuerzo con la camiseta de la selección", señalaba el bético en Azteca Deportes, donde admitía que Martino le daba esa confianza que le ha faltado últimamente.

"A un futbolista siempre le da confianza jugar y más si hace las cosas bien (...) no me queda más que trabajar en equipo para tener más minutos y en mi puesto porque es un año muy importante y lo tengo claro", señalaba Diego Lainez, que piensa en el Mundial de Qatar y espera tener más minutos de aquí a final de temporada.

De hecho, en el Betis tan sólo ha disputado 324 minutos, repartidos en 9 encuentros, en los que llevamos de campaña y es el jugador, quitanto a Joel Robles, con menos protagonismo del equipo verdiblanco en laLiga.

Su nombre estuvo vinculado a varios clubes en este mercado invernal, especialmente a Rayo y Torino, pero Maneul Pellegrini frenó su salida para no perder más recursos tras la marcha de Rober González a Las Palmas.

"Yo trabajo para eso, porque el profesor es el que nos ve todos los días y es el que tiene que elegir la mejor opción para el equipo, respeto mucho las decisiones, es un gran profesor, todos confiamos en él y lo que le sigue lo acatamos para dar lo mejor de nosotros creo que hasta ahora todo ha ido muy bien", comentó Lainez respecto al Tata Martino, una actitud que también ha demostrado en el Betis, donde nunca se ha quejado pese a su poco protagonismo.