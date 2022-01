El 'Panda' cierra heridas: el derbi, el Espanyol y algún lío más por redes

Después de hablar con ESTADIO Deportivo, Borja Iglesias tenía un directo en Twitch con Míster Chip y otra entrevista con 'El Confidencial'. No para. Le encanta hablar en los medios de comunicación y, si los videojuegos o los eSports están de por medio, mejor que mejor. A la última en estos asuntos, el delantero del Betis es un asiduo en las redes sociales, donde no se corta a la hora de interactuar con muchísima gente. Tampoco se oculta cuando acude a actuaciones de artistas o humoristas, posando con ellos como hace habitualmente a las puertas de la Ciudad Deportiva Luis del Sol o en el Benito Villamarín, o promocionando videoclips en los que, incluso, hay cameos destacados. Con una sonrisa por bandera. Hasta en los malos tiempos.

Cuando la crisis arreciaba, todo lo contrario que ahora, recibió aplausos por doquier por pararse más de una hora a firmar autógrafos y departir con los hinchas que esperaban sin suerte a otros compañeros después de una derrota. En plena vorágine de la pandemia, con el contacto reducido a la mínima expresión, gestos como aquél de dar la cara y afrontar las críticas con naturalidad fueron bienvenidos. Pero no siempre son loas y reconocimientos. La larguísima mala racha de cara a gol que vivió en su primera temporada como verdiblanco le generó bastantes 'haters'. Más recientemente, aludía con mayor o menor acierto al accionista que se burló hace dos juntas de su poco tino ante las porterías contrarias. No esconderse tiene estas cosas.

Las últimas semanas no han sido sencillas, tampoco en el plano personal. Si deportivamente está que se sale (cuatro goles en los dos últimos partidos de LaLiga), fue el sacrificado dos fines de semana antes en Vallecas tras la polémica expulsión de Álex Moreno, viviendo un momento curioso pero también divertido con los aficionados del Rayo mientras se retiraba por la banda. Después, su mención al efecto que tuvo sobre Joan Jordán la barra lanzada en el derbi de Copa y su reacción tras el segundo gol a su ex equipo, el Espanyol, con media grada pitándole cada vez que tocaba la pelota, dio también que hablar. Rabia e impotencia del 'Panda', que se mete en algún charco, pero que nunca se ahoga.

"Estoy feliz de mi actitud sobre el campo, con mis compañeros y con la afición del Espanyol. Disfruté mucho ese año que vestí su camiseta. Entre todos se decidió que saliese, y así fue. Estoy donde quiero estar, como ya he dicho, disfrutando mucho, además. Les deseo todo lo mejor, pero yo siempre lucharé por lo mío. Siempre va a ser especial jugar en el RCDE Stadium. Me siento cómodo en ese estadio, aunque no es lo mismo, claro, jugar como visitante. Entiendo que la gente esté más o menos molesta; no pido que me aplaudan, pero querría tener una relación más sana. Siento mucho aprecio por ellos y ojalá les vaya muy bien", zanjaba en su entrevista con ED. Y no por eso se ha planteado dejar de opinar sobre todo lo que le venga en gana. Faltaría más.

"No lo pensé nunca (se refiere a cerrar sus cuentas de las RR.SS.). Siempre intento opinar con un talante tranquilo, hacerlo con respeto. Si no pierdes los papeles, lo entiendo y lo acepto todo. A veces, quieres hacer entender algo a alguien que no quiere entenderlo. En Twitter es verdad que no hay punto intermedio: o te odian o te adoran. Hay que relativizarlo todo cuando lo recibes, lo bueno y lo malo. Tienes que tener la tranquilidad de evaluarlo y decir lo que piensas siempre. Poco más puedo hacer que trabajar. Que digan y piensen lo que quieran. Intento demostrarlo en el campo, que mi equipo gane. Lo que suceda fuera no lo puedo controlar. No puedes gustarle a todo el mundo. Es una realidad. Intento centrarme en lo que puedo sí puedo controlar", añade Borja.

También se refiere, directa o indirectamente al derbi, que se ha calentado mucho a apenas un mes de un nuevo Sevilla-Betis, esta vez en LaLiga, en el Sánchez-Pizjuán y con la Champions en juego. Para el artillero verdiblanco, lo mejor será pasar página y centrarse en lo deportivo, que no es 'moco de pavo': "Se ha puesto muy bonito. Va a haber un ambiente tremendo. Es una suerte poder disfrutar de la dinámica de los dos equipos. Tampoco es que le dé demasiadas vueltas a lo que se genera alrededor de los derbis. Lo vamos a afrontar como siempre, haciendo nuestro fútbol para intentar ganarles. Estamos más cercanos que otras veces, con una distancia menor y con muchas ganas. El año pasado hicimos un buen partido allí, pero se lo llevaron ellos en un detalle. Quiero que gane el Betis siempre. Al final, fue una pena lo que sucedió en el último, y ya está. No hay que darle muchas más vueltas. Todos estamos concienciados en que lo importante es lo que ocurra sobre el campo".