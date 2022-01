Desde Italia encartan ahora para el Betis a otro extremo que desea volver a LaLiga

Parece evidente que el Betis buscará el próximo verano extremos para completar su plantilla, habida cuenta de que Joaquín y Tello terminan contrato, sin que vayan a recibir propuestas de renovación, al tiempo que Lainez podría buscar una salida en busca de los minutos que se le niegan aquí. Tan sólo Juanmi y Aitor Ruibal parecen con plaza fija para el proyecto 22/23, si bien es cierto que Manuel Pellegrini suele escorar a los mediapuntas Canales y Rodri para que Fekir pueda oficiar por dentro. En este contexto, lleva tiempo (al menos, dos ventanas de transferencia) sonando Samu Castillejo, aunque el malagueño nunca ha estado entre las preferencias de la secretaría técnica verdiblanca. Sí es mucho más del gusto de Cordón y Pellegrini el internacional marroquí Boufal, del Angers y ex del Celta, mientras que el último nombre en ser vinculado supondría igualmente un retorno a LaLiga.

Y es que, pese a marcharse de ella estrellas como Cristiano Ronaldo y Messi, la competición española sigue resultando muy atractiva para los profesionales, incluso aunque ya no se pueda competir con los sueldos que se abonan, especialmente, en la Premier, la Serie A y la Bundesliga. Llegado el caso, habrá que marcar prioridades, pues en Heliópolis esperan como agua de mayo la clasificación para la Champions League, dado que se asegurarían un fijo de más de 16 millones de euros, más unos posibles incentivos por puntos conseguidos o el 'market pool', suficiente respaldo para scometer fichajes de mayor enjundia. Dani Ceballos y Fabián Ruiz están los primeros en la lista, aunquela dirección deportiva tratará de reclutar el máximo de gente posible a coste cero, como Luiz Felipe y Álex Fernández.

Desde Italia encartan ahora a Gerard Deulofeu, que está protagonizando un buena temporada con Udinese. Seis goles y dos asistencias lleva en 20 partidos el de Ruidarenes (27), un rendimiento que ya ha llamado la atención del Olympique de Marsella y, según 'La Gazzetta dello Sport', el Betis. Los blanquinegros, que ejecutaron hace un año por la vía rápida la opción de compra incluida en el contrato de cesión por parte del Watford para quedárselo en propiedad, pedirán no menos de 20 kilos por el ex sevillista, una cantidad desorbitada en estos momentos para las posibilidades verdiblancas. A punto de tener nuevamente descendencia, Deulofeu presiona para volver a casa, pero está atado hasta 2024 en Údine. Eso sí, pondría de su parte para acelerar la 'operación retorno'.