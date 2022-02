Un cambio y una duda en la nueva lista del Betis para la Europa League

Este miércoles, el Real Betis tendrá que cumplir, como el resto de los equipos clasificados para las diferentes rondas eliminatorias de Champions League, Europa League y Conference League, que arrancarán dentro de dos semanas. En el caso verdiblanco, tendrá que visitar el próximo 17 de febrero (18:45 horas) el Gazprom Arena de San Petersburgo, donde le aguarda un Zenit que le devolverá comparecencia en el Benito Villamarín el 24-F (21:00 h) con el fin de dilucidar cuál de los dos se clasifica para los octavos de final de la segunda competición continental en importancia, donde continúan también su andadura por ahora Real Sociedad (segundo de su grupo de la fase anterior, como los de Pellegrini), Barcelona y Sevilla, estos dos últimos descolgados de la UCL como terceros.

A las 23:59 horas de este día 2 expira el plazo para presentar las variaciones, de haberlas, en las listas A y B para los próximos cruces, una configuración que presentará, en verdiblanco, un cambio ya seguro, aunque existe una duda en los técnicos, que deberán resolverla a la mayor brevedad posible para que los responsables de la entidad remitan toda la documentación en tiempo y forma. Y esta incógnita es tanto deportiva como sentimental, porque entienden Manuel Pellegrini y todo su equipo de colaboradores que hay una deuda moral con un futbolista que no pudo estar en la relación que se trasladó a principios de temporada, unas fechas antes de que diera comienzo una Fase de Grupos que emparejó a los del 'Ingeniero' con Bayer Leverkusen, Ferencváros y Celtic de Glasgow.

El relevo es más sencillo: Sabaly ocupará la ficha de Montoya, lesionado de larga duración y recientemente intervenido para resolver una dolencia crónica en uno de sus pies. Bellerín entró en su momento por el francés, primer fichaje confirmado para la 21/22 pero accidentado en el último amistoso, pero el ex del Girondins ya se encuentra perfectamente, habiendo disputado la reanudación del derbi copero ante el eterno rival y el encuentro del RCDE Stadium frente al Espanyol desde el inicio. Joel Robles continuará fuera, al haber ya dos porteros de la primera plantilla inscritos (Rui Silva y Claudio Bravo, ahora de baja pero no durante mucho tiempo), mientras que la marcha de Rober a Las Palmas no libera otra licencia, puesto que, por edad y permanencia continuada en la disciplina bética, el extremeño estaba incluido en la lista B, como Lainez y Rodri (no así Miranda, que sí salió de Los Bermejales, pero completó su formación en La Masía hasta su regreso hace campaña y media).

La posible variación que barajan en La Palmera es la inclusión de Camarasa por Paul. El valenciano, que estaba convaleciente de una nueva lesión de larga duración, no pudo ser inscrito en septiembre, por lo que consideran sus 'superiores' que merece el premio de poder ayudar al Betis de ahora en adelante también en Europa. Al costamarfileño no le pasa nada en estos momentos, pues acaba de regresar de una rehabilitación que se ha prolongado algo más de lo esperado, pero debe haber un sacrificado y él, de la lista A, es el que más opciones tiene por peso en el vestuario y en los planes del entrenador chileno. Más improbable sería que entrase Joel por Bravo, pero tampoco descartable completamente.