Guido y Pezzella lo dan todo a 40 horas de la 'final'

A 40 horas de que el Real Betis se juegue su futuro en la Copa del Rey, Guido Rodríguez y Pezzella jugaron los 90 minutos en el Argentina-Colombia que se saldó con triunfo argentino y casi enterró las esperanzas cafeteras de ir al Mundial de Qatar.

Fue un partido de exiugencia pese a que Argentina ya no se jugaba nada y en el que Scaloni rotó, pero no reservó nada. Y Guido Rodríguez, al que Manuel Pellegrini espera para poder contar con él en el Reale Arena, no sólo lo jugó todo sino que tuvo que estar muy activo ante la acometidas finales de los colombianos.

El centrocampista bético se marcó un partidazo al completar el 92% de los pases que hizo y ganar todos sus duelos. No cometió ni una falta y, en cambio, recibió dos, controlando el centro del campo, algo que resultó clave para que su equipo ganar (1-0) con gol de Lautaro.

Los jugadores béticos, tras finalizar el partido, cogieron un vuelo chárter preparado por el club que les traerá esta tarde a España, apenas 24 horas antes del duelo de San Sebastián y con muchos minutos en las piernas.

Con esta victoria, los de Lionel Scaloni se consolidaron en el segundo puesto de las eliminatorias con 35 puntos, 4 menos que los del líder Brasil.

Colombia se ha desplomado al séptimo puesto con 17 puntos, lejos de las cuatro plazas de clasificación directa y del quinto, que concede el derecho a jugar una repesca. La última victoria como visitante de Colombia ante Argentina por eliminatorias fue el histórico 0-5 del 5 de septiembre de 1993 que obligó a la Albiceleste a jugar una repesca para clasificarse para el Mundial de Estados Unidos 1993.

La decimoséptima y penúltima jornada se jugará a partir del 24 de marzo. Argentina cerrará su participación en estas eliminatorias ante Venezuela y Ecuador, mientras que Colombia definirá su clasificación ante Bolivia y Venezuela.



Ficha técnica:

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, German Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Lucas Ocampos (m.57, Maximiliano Meza), Guido Rodríguez, Alejandro Gómez (m.78, Lucas Martínez Quarta), Giovani Lo Celso (m.78, Emiliano Buendía); Ángel Di María (m.68, Nicolás González) y Lautaro Martínez (m.68, Paulo Dybala).

Colombia: Camilo Vargas; Stefan Medina (m.66, Diego Valoyes), Davinson Sánchez, William Tesillo, Johan Mojica; Wilmar Barrios (m.74, Gustavo Cuéllar), Mateus Uribe (m.57, Víctor Cantillo), James Rodríguez (m.57, Luis Suárez), Juan Guillermo Cuadrado, Luis Díaz; y Miguel Borja (m.74, Radamel Falcao).

Gol: 1-0 (28') Lautaro Martínez.