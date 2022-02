El Betis afronta el desafío de vivir sin Canales ni Fekir, pero Pellegrini tiene un plan

De confirmarse que el cántabro no llega ante el Zenit, se quedaría sin sus dos estrellas, pues el francés está sancionado

El Real Betis afronta este jueves el partido de ida de los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League con una visita al Zenit de San Petersburgo, encuentro que tendrá que afrontar sin sus dos máximas estrellas, Nabil Fekir y Sergio Canales, algo que el cuadro verdiblanco hace con pesar por la calidad que atesoran ambos, pero sin el más mínimo dramatismo. La nunca suficientemente valorada capacidad de transmitir tranquilidad corre a cargo de un Manuel Pellegrini que, ya lo saben, tiene un plan.

Y el plan del chileno, más que evidente en la temporada y media que lleva en el Betis, pasa por conseguir que todos los futbolistas estén enchufados, motivados y con la confianza suficiente como para sentirse tan bueno o más que Fekir y Canales; algo que la teoría dice que es una quimera, pero que en la práctica resulta más factible de lo que cabría pensar en un primer momento. Y los datos lo demuestran.

En primer lugar, cabe recordar que el conjunto verdiblanco sabe vivir sin sus 'cracks'. ya logró imponerse en Anoeta por 0-4 en los cuartos de final de la Copa del Rey sin otro de sus pesos pesados como es Guido Rodríguez y venció 1-2 en la ida de las semifinales en Vallecas sin Canales. También goleó al Levante, el pasado domingo, sin el argentino ni el cántabro, aún de baja por culpa del dichoso coronavirus. Para este jueves ante el Zenit, además, pierde a Nabil Fekir, que deberá cumplir el último de los tres encuentros de sanción que le impuso la UEFA tras su pérdida de papeles en Leverkusen.

Pero nada de dramas. En primer lugar, porque hay jugadores que pasan por un gran momento de forma como Borja Iglesias, Juanmi, William Carvalho o el propio Guido, ya de vuelta tras recuperarse de un golpe. También, con actores secundarios con ganas de protagonismo: Joaquín, Lainez, Rodri, Tello... Además, por si fuera poco, la estadística se encarga de restar aún más importancia a la ausencias de dos futbolistas superlativos que sin duda tendrían cabida en el once tipo de cualquiera de los 20 equipos de Primera división.



Desde su llegada al club en el verano de 2019, Nabil Fekir se ha perdido por diversos motivos un total de 18 encuentros oficiales. Sin embargo, pese a la importancia de su juego para el Betis, el equipo sólo ha sufrido 5 derrotas (27,7%), con tres empates (16,6%) y la sorprendente cifra de 10 victorias (55,5%).

Un año antes, en 2018, se iniciaba esta bonita aventura en común entre el Betis y un Sergio Canales que ha encontrado su mejor momento a nivel deportivo y también en el físico. En estos tres años y medio, sólo ha faltado a 26 partidos. El colectivo se ha repuesto bien a sus ausencias y únicamente perdió en 8 de ellos (30,7%), con 3 igualadas (11,5%) y una llamativa cifra de 15 triunfos (57,7%).

El Betis gana el 55,5% de sus partidos sin Fekir y el 57,7% de los que no juega Canales. Bien es cierto que no debe obviarse la importancia que el francés tiene a la hora de atenuar las bajas del santanderino y viceversa. Es decir, habría que mirar qué ha hecho el conjunto verdiblanco en los choques en los que no ha podido contar con ninguno de los dos. Y eso sólo ha ocurrido dos veces.

La primera fue en diciembre de 2019, aún en era prepandémica y con Rubi al frente del banquillo del Benito Villamarín, y el Betis se impuso por 0-4 al modesto Antoniano en la primera ronda de la Copa del Rey 19/20. El segundo, fue prácticamente un año después en el que mucho tildan de peor encuentro de la 'era Pellegrini', un 4-0 ante el Athletic Club en San Mamés, en LaLiga 20/21. El tercero podría ser en Rusia, en el caso de que se confirme que Canales no llega a tiempo para el partido de ida contra el Zenit.