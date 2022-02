Resuelta oficialmente la gran duda en la lista del Betis para San Petersburgo

Fekir es baja por sanción, mientras que Paul, Camarasa y Montoya no están inscritos; llega a tiempo Guido

El cuerpo técnico del Real Betis, en connivencia con los servicios médicos del club y respetando todos los protocolos sanitarios establecidos por el Ministerio de Sanidad, la UEFA y LaLiga respecto a los contagiados con Covid-19, ha dado a conocer en la noche de este martes la lista de convocados definitiva para el encuentro del jueves (18:45 horas) en el Gazprom Arena de San Petersburgo ante el Zenit, correspondiente a la ida de la Fase Intermedia (equivalente a los dieciseisavos de final) de la Europa League, cuyo choque definitivo se disputará el próximo 24 de febrero (21:00 horas) en el Benito Villamarín, con una plaza en juego para los octavos de la segunda competición continental de clubes.

El preparador heliopolitano, Manuel Pellegrini, no podrá contar para este trascendental encuentro con su jugador-franquicia, el mediapunta Nabil Fekir, que cumplirá el tercer y último partido de sanción por la roja directa que vio contra el Bayer Leverkusen en el Bay Arena por una refriega con Demirbay, que obtuvo un castigo idéntico. Además, se encuentran lesionados y, además, no inscritos para las eliminatorias finales de la UEL el lateral derecho Martín Montoya y el mediocentro Víctor Camarasa. Por el contrario, viaja el tercer portero, Joel Robles, con permiso el lunes por su paternidad, pero en forma y novedad (como Sabaly) entre los elegidos para la lista A, que acompañará a Rui Silva y Dani Rebollo, porque Claudio Bravo, que trabajó este martes, está sin ritmo y no llega a tiempo. Sí se apunta el pivote Guido Rodríguez, que no pudo estar ante el Levante por una contusión. Miranda, con unas molestias, se quedará en tierra, como un Paul fuera de los planes en el Viejo Continente.

La gran incógnita residía en el estado de forma de Sergio Canales, baja en los encuentros más recientes al dar positivo la semana pasada en coronavirus, por lo que tuvo que aislarse en su domicilio y respetar la cuarentena de siete días que establece la ley. El cántabro se ha ejercitado aparte de sus compañeros en la Ciudad Deportiva Luis del Sol en las dos sesiones fijadas hasta la fecha, la de hoy de carácter vespertino, a la espera de un segundo negativo en los test de detección del Sars-Cov-2 para viajar a Rusia en un vuelo que partirá a primera hora de este miércoles. Previamente (sobre las 06:30 horas), el presidente, Ángel Haro, atenderá a los medios de comunicación en la misma terminal de salidas internacionales del Aeropuerto de San Pablo, mientras que Guardado acompañará al míster (16:45, hora española) en la rueda de prensa previa al entrenamiento en el escenario del choque, previsto para las 17:30.

Finalmente, el '10' no podrá subirse al avión, uniéndose a la importante baja del otro 'cerebro' del equipo, Fekir, por lo que ambos permanecerán en la capital hispalense para preparar el partido liguero del domingo (18:30 horas) ante el Mallorca. La lista completa de 21 está conformada por: los porteros Rui Silva, Joel y Dani Rebollo; los defensas Sabaly, Bellerín, Bartra, Pezzella, Edgar, Víctor Ruiz y Álex Moreno; los centrocampistas Guido Rodríguez, Guardado, William Carvalho, Rodri, Aitor Ruibal, Joaquín, Tello, Juanmi y Lainez; y los delanteros Borja Iglesias y Willian José.