Rui Silva avisa: "Queremos clasificarnos para cuartos de final de la Europa League"

El portero asegura no sentirse "titular" aunque apunta a ello este jueves, un partido que espera no llegue a la tanda de penalti "para que el corazón aguante un poco más"

Rui Silva, guardameta del Real Betis, ha comparecido hoy en rueda de prensa junto a Manuel Pellegrini a poco más de 24 horas de intentar la remontada ante el Eintracht de Frankfurt para estar en el bombo de los cuartos de final de la Europa League. Todo apunta que el luso será el portero titular ante los alemanes, aunque el portero admitió no sentirse como tal: "No me siento titular. Eso lo decís vosotros. Estoy preparado para todos los partidos y que el míster elija cuándo me toca. Todos los partidos que nos quedan son finales, empezando por éste, que es el siguiente. Queremos clasificarnos para cuartos de final de la Europa League.

No en vano, el portugués se mostró confiado en el carácter del equipo y que dejará todo en el campo para lograr estar en cuartos de final: "Sabemos que estamos llegando a un momento de la temporada en el que todo se decide. Llevamos bastantes meses trabajando duro para estar en tres competiciones. Estamos haciendo una temporada espectacular y queremos terminarla d ella mejor manera posible. Queremos pasar de ronda".

Sobre la posibilidad de que se llegue a una hipotética tanda de penaltis, Rui Silva comentó: "Esperemos que no se llegue a los penaltis, para que el corazón aguante un poco más. Lo importante es hacer un buen partido, estar concentrados y remontar la eliminatoria".

En cuanto al partido de ida, donde el titular fue Claudio Bravo, su compañero de demarcación explicó: "En la primera parte, estuvo todo muy igualado y pudimos hacer más de un gol. En la segunda, ellos fueron superiores y afortunadamente Claudio Bravo nos mantuvo vivos en la eliminatoria para poder pelearla en la vuelta y darle la vuelta. Es un equipo muy fuerte ofensivamente, con jugadores de bastante calidad, por lo que tendremos que estar muy seguros atrás para poder pasar a cuartos".