El Betis, muy atento a la última pista sobre el futuro de Fabián, con una noticia buena y otra peor

El Nápoles se resigna a venderlo, pues no renueva y acaba en 2023, con LaLiga como destino más probable y sus ex frotándose las manos

Pudo haber salido hace año y medio, durante aquella ventana estival convertida en otoñal por mor de la pandemia, verdadero freno para un traspaso multimillonario de cajón. Porque la evolución de Fabián Ruiz (25) desde su llegada al Nápoles ha sido estratosférica. Una Coppa de Italia es el escaso bagaje del campeón y MVP del Europeo sub 21 del año 2019, cuando ya se había afianzado con la absoluta de España, pero no le dolieron prendas volver a la 'Rojita' para maravillar en su nueva 'casa', pues aquel torneo se disputó en tierras transalpinas y en San Marino. Aurelio de Laurentiis, que no pudo convencer al Real Betis de una rebaja en los 30 millones de euros de la cláusula del mediocentro, se frotaba las manos ante una tasación que subía como la espuma, descolgándose con una petición de 80 kilos por el zurdo a la que no llegó nadie. Hasta se permitió rechazar los 50 que puso sobre la mesa el Atlético cuando el Arsenal se llevó a golpe de talonario al luego decepcionante Thomas Partey.

Ahora, dos temporadas después, el líder partenopeo se encuentra en una situación complicada, sin la sartén por el mango que tanto le gusta agarrar, pues Fabián ha rechazado todas las propuestas de renovación presentadas por el club 'azzurri', quien tampoco contempló su contraoferta en forma de aumento salarial hasta el primer escalón de la plantilla. En esta tesitura, sólo le queda venderlo, pues, de no hacerlo el verano que viene, el palaciego podría comprometerse libremente y a coste cero con quien quisiera para la 23/24. Ése sería el sueño del equipo desde donde dio el salto a la Serie A, consciente de la imposibilidad de entrar en una subasta por su canterano, pero sí de ofrecerle un sueldo alto y un proyecto ambicioso, en pleno crecimiento, por si quería retomarlo donde lo dejó.

Sea como fuere, todo movimiento del mediocentro zurdo fuera de Italia conviene también al Betis, al menos económicamente. Y no porque se reservara un porcentaje de cualquier traspaso futuro de Fabián, sino por el denominado mecanismo de solidaridad de la Fifa. Al haber formado al futbolista durante la gran parte del periodo que va entre los 12 y los 23 años, a los heliopolitanos les corresponderá un 4,5% de cualquier montante que se pague por él a lo largo de su carrera, siempre que implique un cambio de federación nacional (un traspaso mediante tránsfer internacional). No vale, para entendernos, un cambio de club dentro del mismo país. La última pista la da 'Sport', a sabiendas de que volver a LaLiga es la prioridad del centrocampista y de que Barcelona y Real Madrid han seguido su evolución desde hace prácticamente un lustro.

La información del diario catalán señala que Ancelotti, que ya lo dirigió durante su primera etapa en el Nápoles, ha solicitado al máximo dirigente merengue, Florentino Pérez, que haga un esfuerzo por Fabián, ya que urge rejuvenecer la medular blanca. Al parecer, la idea del Madrid sería no pasar de los 30 millones de euros (1.350.000 para el Betis), mientras que el Nápoles exigiría 50 (2.250.000 en dirección a La Palmera), con la opción de encontrar una entente en el término medio, lo que aseguraría otros 1,8 kilos para los verdiblancos, que ya se llevaron íntegramente los 30 de la cláusula del zurdo, renunciando las otras dos partes al reparto de comisiones y ciertas cantidades recogidas en el contrato del jugador. Además, en un pleito posterior, la FIFA dio la razón a los sevillanos, que reclamaban casi 1,9 más en concepto de derechos de formación y el mencionado mecanismo de solidaridad, adjudicándole finalmente 1,2, más un 5% por el retraso en los pagos. De no poder repescarlo, al menos, su venta dejaría pingües beneficios en las arcas béticas, con la única mala noticia de que, al haber apurado tanto desde el Estadio Diego Armando Maradona, la cantidad del traspaso ya no será tan alta.