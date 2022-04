Pellegrini da una respuesta definitiva a la selección de Chile y habla sobre su famoso chándal: ¿Casualidad o superstición?

El técnico del Betis aclara la presunta reunión de la federación chilena con un allegado suyo, detalla sus planes de futuro a corto y largo plazo y se ríe sobre el excesivo interés de la afición en las prendas que guarda en su armario

'Pellegrini, ponte el chándal', es uno de los gritos de moda en el 'Twitter Betis'. La última moda en cuanto a supersticiones se refiere apunta directamente al modo de vestir de Manuel Pellegrini. La estadística dice que cuando se pone el chándal, el Real Betis tiene un altísimo índice de victorias, que baja cuando viste pantalón de pinzas o jersey; aunque también se le ha visto con chaquetones, impermeables los días de lluvia, directamente en camisa o con un polo... En las redes sociales puede encontrarse un completo estudio del armario del entrenador chileno, que entre risas ha valorado todo ello en la rueda de prensa previa a la visita al Cádiz CF de este sábado a las 14:00 horas.

"Anda dando vueltas por ahí (el rumor)", respondió sin ocultar una sonrisa. "Me ha llegado todo eso, pero yo no me visto de acuerdo a lo que dice la gente. Por distintos motivos he usado a veces el chándal, pero también hemos ganado sin él. Que yo sepa no tiene nada que ver con la superstición", contestó con simpatía sobre esta divertida pregunta.

La afición verdiblanca hizo largas colas el jueves -daban literalmente la vuelta al Benito Villamarín- para conseguir la bandera de la final de Copa, demostrando la enorme expectación que hay de cara al choque contra el Valencia CF del próximo 23 de abril en el estadio de La Cartuja de Sevilla: "Es un gran mérito del plantel poder generar esa ilusión con la final de Copa. Han tenido un año para disfrutar y no hay nada mejor que salir a la calle y ver al hincha del Betis contento, feliz y siempre apoyando al plantel. Lo notamos a diario y nos pone muy felices. La final es más adelante y ahora todos tenemos que estar centrados en el partido contra el Cádiz".

Pese a sus intentos de centrar el foco de atención en LaLiga de manera exclusiva, Pellegrini admitió que la hinchada del Betis ha superado las expectativas, que ya eran altas: "Ése fue uno de los motivos por los que vine. El Betis es un equipo con un presupuesto económico por debajo de otros grandes que también juegan con ese cantidad de publico. Me alegra mucho que estén disfrutando y la posibilidad de darles un título nos motiva mucho. Es la afición de un equipo grande".

El pasado domingo, en el 4-1 frente a CA Osasuna, Manuel Pellegrini alcanzó la espectacular cifra de 400 partidos como entrenador en Primera división, un dato que le enorgullece y que espera seguir alargando. "Aún no soy el técnico extranjero con más partidos de LaLiga, aunque sí el latinoamericano con más partidos. Me alegra cumplirlo en esta etapa en el Betis, pero también es un orgullo que quiero agradecer al Villarreal CF, que me dio la oportunidad de venir, el Real Madrid o el Málaga CF", respondió el chileno, que tuvo gesto para todos sus equipos en España.



Precisamente en Chile no paran de pronunciar su nombre como uno de los candidatos al cargo de seleccionador de 'La Roja', que después de quedarse fuera de los dos últimos mundiales busca pulsar el botón de 'reset' y empezar desde cero un proyecto que ilusione al país andino. El nombre de Pellegrini lleva días en todos los medios de comunicación suramericanos y, por extensión, de Sevilla. Por eso, el de Santiago ha intentado articular la respuesta más tajante posible para acabar de una vez con los rumores.

"Primero, quiero desmentir que desde la Federación de Chile hayan hablado con un amigo mío de cifras concretas que no corresponden. Ya he dicho muchas veces que me encantaría dirigir algún día a la selección chilena, aunque también que prefiero entrenar clubes. No por una comparación en concreto, sino por el trabajo semanal. Tengo contrato hasta 2025 y no estoy pensando en dejar al Betis para irme a la selección. Ya he sonado otras veces y dije que yo no tengo la intención de sacar a ningún técnico de su trabajo. Ojalá que algún día se dé y poder clasificar para un Mundial", manifestó de manera rotunda y nítida sobre sus intenciones en un futuro inconcreto y la realidad actual.

De otra parte, Pellegrini valoró una acción en el Betis-Osasuna con 0-0 en el marcador en la que el portero visitante, Sergio Herrera, arrolla en el área a Aitor Ruibal sin que el árbitro ni el VAR señalen penalti. Tiene claro que era pena máxima, pero no ve mala intención en los colegiados o los estamentos federativos: "La he visto, pero en el momento que uno piensa que LaLiga está adulterada entonces no sirve de nada lo que estamos haciendo nosotros. Siempre habrá acciones conflictivas, con o sin VAR, así que no me quejo ni dudo de la honestidad de LaLiga o de los árbitros. No va conmigo esa parte. Son humanos y se equivocan como hacemos todos. Es una de las ligas más importantes del mundo y tenemos que cuidarla entre todos".