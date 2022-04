La implicación de Willian José con el Betis y las cifras definitivas de su fichaje

El delantero hispano-brasileño lleva nueve encuentros seguidos sin marcar (desde el 20 de febrero), pero tanto Pellegrini como Cordón tienen claro el acierto de esta apuesta de presente y futuro

El Real Betis avanza a pasos agigantados en la planificación de la temporada 2022/2023 a pesar de que aún faltan casi tres meses para que abra la ventana estival de fichajes. El director deportivo, Antonio Cordón, ha cerrado una larga lista de renovaciones con las que el club quiere conservar la base en la que se ha asentado el proyecto de Manuel Pellegrini y ya ha cerrado dos contrataciones para reforzar el centro de la defensa con Luiz Felipe (SS Lazio) y el puesto de extremo, con el también brasileño Luiz Henrique (Atlético Mineiro). Además, en ese apartado de contrataciones se podría incluir a otro compatriota de los 'luizes' como es el delantero Willian José da Silva, quien a pesar de haber bajado un poco el nivel en las últimas semanas, cuenta con la plena confianza del entrenador y de la entidad de las trece barras, que valoran muchísimo la gran implicación del atacante.



Willian José llegó a préstamo a finales de agosto de 2021, aunque en su presentación Cordón ya dejaba caer que había muchas posibilidades de que se quedase en La Palmera. Y tanto que las había. Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, el hispano-brasileño será jugador del Betis a partir del próximo 30 de junio por un total de 8,5 millones de euros, una cantidad más que asequible para un atacante de su categoría, aunque supone algo más de lo hablado en los primeros compases de la negociación entre clubes.



La Real Sociedad comenzó exigiendo una cesión remunerada, de algo más de medio millón de euros, más una obligación de compra de siete millones. El club donostiarra pedía, además, que esos ocho kilos se abonasen en uno o dos plazos dentro del curso 2022/2023; pero el Betis se mantuvo firme en su propuesta de pagar en tres plazos en dos años, como ya ha hecho con otras operaciones, algo a lo que los vascos accedieron a cambio de elevar en torno a medio millón más la operación, que se cerrará con un gasto total de 8,5 kilos para las arcas verdiblancas.



Con nueve tantos, Willian José es el cuarto máximo goleador del Betis sólo por detrás de los 10 de Nabil Fekir, de los 17 de Borja Iglesias y los 18 de Juanmi Jiménez. Sus dos compañeros y competidores directos están a un nivel tan alto, que la comparación perjudica al de Porto Calvo a pesar de que sus números son también más que notables. Eso sí, lleva nueve encuentros seguidos sin mojar; en concreto, desde que lo hizo ante el RCD Mallorca el 20 de febrero.



A pesar de ello, el entrenador del Betis le da cariño y le mima. Pellegrini, siempre atento al más mínimo detalle para tener a toda su plantilla enchufada, le ha dado dos titularidades seguidas. Ante CA Osasuna se esperaba que saliese de inicio, ya que Borja estaba lesionado, pero en Cádiz todo apuntaba al regreso del Panda al once -como hizo con Canales, Fekir o Pezzella- y sin embargo el elegido volvió a ser Willian José. El '12' verdiblanco no tuvo un buen día, pero demostró hasta qué punto está implicado con su visible nerviosismo en el banquillo del Nuevo Mirandilla y, sobre todo, con su eufórica celebración del 1-2, obra del gallego.



Lejos de sentirse competidores, los tres atacantes béticos hacen gala de una magnífica relación de amistad. Juanmi lo demostró la semana pasada, haciendo gesto de la barba del Panda para dedicarle uno de sus dos goles a Osasuna; mientras que con el brasileño su complicidad es más que evidente, ya que se conocen a la perfección y congenian muy bien desde que coincidieron en la Real Sociedad. Todo eso suma para el equipo y tanto Pellegrini como los altos dirigentes no pueden estar más orgullosos de ello.









Willian: 200 partidos en LaLiga y una llamada de atención a Luis Enrique

Uma honra e enorme satisfação em atingir uma marca dessa na minha carreira. Uma das maiores competições do mundo!!!



2??0??0?? ?? @LaLiga pic.twitter.com/jXVXKPV4ov — Willian José (@WillianJose) April 10, 2022

Willian José no tuvo su día más acertado ante el Cádiz CF, pero además de acabar con final feliz por el importante triunfo que permite al Betis mullir su colchón con la Europa League y reapuntarse a la pelea por la Champions, el hispano-brasileño celebró unaen la 'Tacita de Plata'., destacaba en su perfil de Twitter sobre sus, que reparte entre Real Madrid (1), UD Las Palmas (30), Real Sociedad (143) y Real Betis (26) entre los que ha celebrado 68 goles con los que no consigue llamar la atención de la selección de Brasil, pero tal vez lo consiga con la de España.Willian José jugará como futbolista del Real Betis con. Aunque todo el mundo daba por hecho que ya tenía la doble nacionalidad después de llevar más de 10 años en LaLiga jugando en España, el diario ABC de Sevilla informaba hace unos días de que esas gestiones se habían quedado en 'stand by' -después de sus seis meses en el Wolverhampton inglés- y quepara cuadrar cuentas en diferentes ejercicios más que de una cesión como se anunció en su día.