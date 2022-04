Borja Iglesias: una final que ya ha vivido en su cabeza, las cuentas pendientes con el Valencia y una deuda con la afición del Betis

El Panda vivirá la primera final de su carrera, un logro que considera que ha merecido su trabajo después de un inicio complicado hasta ser el héroe del pase con sus dos tantos al Rayo en semifinales

El de Borja Iglesias es, sin ningún lugar a dudas, uno de los nombres más importantes de la final de la Copa del Rey que el próximo sábado acogerá el estadio de La Cartuja de Sevilla, entre el Real Betis y el Valencia CF, uno de los clubes por los que pasó sin mucha suerte en esa juventud nómada que le tocó vivir al gallego antes de explotar en la elite. Al Benito Villamarín le costó ver la versión del Panda que habían disfrutado en el filial del RC Celta, en Segunda B; en el Real Zaragoza, en Segunda división, y en el RCD Espanyol, ya en Primera. Sin embargo, su trabajo sin descanso ha acabado recogiendo los frutos merecidos.

En 2021 dio con la tecla y no ha parado de pulsarla hasta entonces. Este curso suma 17 goles entre LaLiga (9), la Europa League (4) y una Copa del Rey (4) en la que ha sido decisivo para llegar a la final. Primero, con el golazo en la ida de semifinales en Vallecas, elegido el mejor tanto de este edición de la Copa del Rey, y luego con el tanto sobre la bocina que evitaba la prórroga -tras empatar el Rayo la eliminatoria con aquel misil de Bebé- y daba el pase a la quinta final de la historia del Betis, la primera después de 17 largos años de espera.

"Hemos currado mucho para vivir esta situación. Nuestro primer año aquí no fue fácil para nosotros. Juanmi, sobre todo por su lesión y a mí porque no me salían las cosas. Tiene mucho mérito haberle dado la vuelta. Queremos devolver esa confianza", remarcaba Borja Iglesias en una rueda de prensa celebrada tras el entrenamiento matinal de este jueves, en la que estuvo acompañado por el malagueño, con el que mantiene una excelente amistad.

"Estos momentos son únicos. Todos estos días previos son especiales, hay muchas sensaciones, recibes muchos mensajes y obviamente te ves en situaciones de partido... Me gusta recrear las jugadas. Me he visto haciendo gol y celebrando goles; pero también me he visto celebrando el gol de Juanmi o el de quien sea. Lo importante realmente es que ganemos", añadió sobre si sueña con ser el héroe.

Borja recela del papel de favorito que quieren colgar al Betis, por estar más arriba en LaLiga, con un estilo de juego más atractivo o jugar en Sevilla: "Creo que nosotros tenemos una responsabilidad independientemente al tiempo que haya pasado sin jugar una final o levantar un título. Es importante darle conciencia a esa presión o responsabilidad que tenemos". "Es el partido más importante, sin duda, porque nunca he jugado una final. Todos estamos muy felices de todo el proceso que hemos hecho y que estamos viviendo. Es una Copa muy bonita para el Betis y estamos con ganas de celebrarlo... si somos capaces de ganar, claro", señaló entre risas.

Tampoco se metió el delantero del Betis en fregados de la polémica arbitral: "El partido se puede dar de mil maneras. Tenemos en España muchos árbitros capacitados. Hernández Hernández es un gran árbitro. Nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro y jugar. Dejarle hacer porque ellos son los que saben. Yo no sé pitar".

"Espero un Valencia similar al que estamos viendo. Un equipo duro y con gente vertical arriba. Igual nos plantean otro tipo de partido y acabamos nosotros perdiendo tiempo. Nos centramos más en el Betis y todo pasa porque nosotros estemos bien. Intentar ser protagonistas y poner todo lo nuestro, que es lo importante", indicó sobre el rival, a quien tiene "ganas" de enfrentarse después de pasar sin suerte por su cantera y añadiendo que aún mantiene contacto con algunos de sus compañeros de aquella época.

"Somos afortunados por poder vivir este momento. La afición lleva mucho tiempo esperando esto y hay que valorar esta oportunidad. Estamos concienciados para saber lo que tenemos que hacer. Estamos tranquilos y con ganas de afrontar un partido bonito", concluyó Borja Iglesias, quien agradeció el apoyo de la directiva, con Ángel Haro y José Miguel López Catalán a la cabeza, en el entrenamiento de este jueves en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.