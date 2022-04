Guido elige entre Copa América y Copa del Rey, hace un llamamiento a la afición del Betis y habla sobre su futuro

El italo-argentino siente el calor y el apoyo por la calle y está deseando levantar un título como verdiblanco: "Sería algo increíble"

Guido Rodríguez, invitado este jueves en 'Todo al Verde' de RTV Betis, admitió estar "tranquilo, disfrutando mucho estos días", porque "es lindo vivir el previo de una final y el ambiente, ya que esto no se consigue todos los días". Un ambiente que genera mucho 'feedback' por parte de los aficionados, como admitió el pivote italo-argentino: "La gente por la calle me dice que hay que ganar la Copa (risas). La gente está muy ilusionada, como nosotros, y manda mensajes de apoyo y de ánimo, que se agradecen mucho. Sabíamos que la gente iba a apoyar en el partido y después, por lo que se venía, un partido trascendental. El bético demuestra que siempre está". Además, el ex de River y América analizó otros asuntos de actualidad en verdiblanco:



APOYO TRAS PERDER CON EL ELCHE

"El martes no pudimos lograr el objetivo, y ya tenemos toda la mente en la final. Es muy importante para nosotros el apoyo de la afición, de la que va a estar en las gradas de La Cartuja y de la que nos apoyará desde el Benito Villamarín (40.000 entradas vendidas). La gente juega un papel muy importante. Lo notamos nosotros, porque nos da un empujón hacia adelante, y lo notan los rivales. La afición del Benito Villamarín se siente. Que confíen, que nosotros vamos a darlo todo para ganar esta Copa"



¿COPA DEL REY O COPA AMÉRICA?

"No es fácil llegar a una final y, después de tantos años que lleva el Betis sin jugar una, es muy bonito tener la posibilidad de ganar un título".

"A día de hoy, es el partido más importante que tenemos, y para mí sería un logro increíble, como para mis compañeros y mi afición. Sería muy hermoso levantar esta Copa del Rey con el Betis, más aún de lo que hicimos antes. La Copa América es un torneo muy importante para todos los argentinos, pero levantar un título con el Betis sería algo increíble".



PRECEDENTES FAVORABLES

"El Valencia es un equipo muy duro; por algo está en la final. Será un partido muy complicado, muy reñido. En la final no cuenta lo que viene pasando en el contexto previo de los equipos. No podemos olvidar que es una final. Hay que salir siendo inteligentes, hay que hacer nuestro juego, pero también habrá momentos en los que tenemos que ser fuertes y meter la pierna. Ellos son un equipo duro y nosotros tenemos que hacer lo más conveniente en cada momento".



JUGADORES QUE YA HAN GANADO TÍTULOS

"Puede que ayude, claro que sí, pero no quiere decir nada. Hay que entrar a por todas a la cancha y hacerlo bien, pero sí es importante tener en el plantel jugadores con tanta importancia, que tienen experiencia en estos momentos".

"El vestuario está bien, no hay nada diferente en las charlas. Obviamente, se habla del partido, de la importancia que tiene una final, de poder ganar el título... pero en lo que es el día a día no hay tanto cambio. Estamos igual desde el primer partido de Copa hasta éste. Trabajamos con intensidad y con unidad de grupo. El plus es lo que se vive en el ambiente, pero en general hay mucho positivismo en el ambiente"



'PELLEGRINI, EL TRANQUILO'

"Su forma de ser brinda al grupo mucha tranquilidad. Lo demuestra cada día, también con su forma de vivir los partidos. Es una de sus grandes virtudes; siempre transmite tranquilidad, y eso en los momentos decisivos de los partidos tienes una mejor versión. Ésa es una gran cualidad que tiene el míster"



COSTÓ LLEGAR... Y EL BROCHE

"Fue un camino duro, para nada fácil. En la Copa siempre hay sorpresas y equipos modestos que dejan fuera a equipos de Primera. Tiene mérito jugar esos partidos con la misma intensidad, y eso ha hecho que ahora estemos aquí".

"Ojalá que pueda marcar. Un golito estaría muy bien, pero que marque cualquiera... mientras que ganemos"

"Mi mamá y mi hermano no pudieron viajar por tema de trabajo, pero viene mi papá"

"La camiseta me gusta mucho, es muy linda".



FELIZ EN EL BETIS Y ASENTADO

"Muy, muy contentos. Tanto mi mujer como yo disfrutamos de Sevilla y del Betis. Estoy muy contento en el club, pero también fuera, en el grupo de amistades que tenemos fuera del fútbol. Es una ciudad para disfrutar".