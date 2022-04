Un ex del Sevilla FC y un objetivo nervionense, en la improbable lista de la compra del Betis

Un ex del Sevilla FC y un objetivo nervionense, en la improbable lista de la compra del Betis @tucu_correa

El reciente éxito verdiblanco, que asegura su presencia de nuevo en competiciones europeas, acelera la rumorología a un mes de las vacaciones

El Real Betis, flamante campeón de la Copa del Rey, ha puesto una doble guinda a su gran temporada, ya que se ha asegurado la participación en cuatro competiciones la próxima temporada: LaLiga, el propio torneo del K.O. (donde defenderá título), la Supercopa de España (en Arabia Saudí, junto al Real Madrid, el segundo de la tabla doméstica y el Valencia) y la Europa League. No obstante, tendrá cinco jornadas, en el último mes de curso, para apurar sus opciones de acabar entre los cuatro primeros y disputar la Champions League, lo que sin duda sería un broche de oro y platino. Un horizonte tan ilusionante como exigente que condicionará la planificación 22/23 de los heliopolitanos.

Desde las pasadas Navidades, antes incluso con el blindaje de Aitor Ruibal, la dirección general deportiva, con Antonio Cordón a la cabeza, ha emprendido una labor de consolidación de la actual columna vertebral del equipo verdiblanco, que se asegura por un lustro más de media, con ampliaciones (Pellegrini, Canales, Fekir, Borja Iglesias, Rodri, Álex Moreno y Edgar) y renovaciones (Bravo, Guardado y seguramente Joaquín) que suponen una firme apuesta por la continuidad. El clásico 'lo que funciona no se toca' a gran escala. No obstante, el aumento del número y la entidad de los objetivos propiciará que los rectores verdiblancos habiliten todos los instrumentos a su alcance para aumentar el margen de maniobra y la partida presupuestaria para rearmarse.

Se da por cerrado a coste cero (nunca lo son en realidad, aunque el Betis siempre negocia el prorrateo de las primas de fichaje durante el contrato del futbolista en cuestión) al central aún de la Lazio Luiz Felipe y el traspaso desde el Fluminense (por 9 millones de euros fijos, en tres plazos, y 2,6 en bonus) del extremo Luiz Henrique, mientras que se avanzó con los mediocentros Álex Fernández (que termina contrato con el Cádiz) y Dani Ceballos (le queda un año con el Real Madrid), pero ninguno de ellos dos se ha concretado, en parte por su dependencia de ingresos extra como los que proporcionaría la UCL o de hipotéticas salidas en esa parcela (William Carvalho, Guido Rodríguez).

Con todo, el buen momento heliopolitano y la tesitura del mercado es un caldo de cultivo ideal para rumores más o menos verosímiles, si bien los dos últimos, con vinculación pasada y futura con el eterno rival, estarían en el segundo apartado. Parece improbable, por razones deportivas y económicas (hay otras prioridades de gasto), que sean ciertas las informaciones que llegan desde Italia, vinculando al Betis con una supuesta compra de Joaquín Correa, mediapunta italo-argentino por el que el Inter pagó el verano pasado cinco millones de euros en concepto de préstamo, aunque asumiendo una obligación de compra con la Lazio de otros 23,6 kilos para el próximo 1 de julio. Las mismas fuentes hablan de una posible propuesta verdiblanca de entre 13 y 15, más el pase de Carvalho, que, de no renovar, podría comprometerse libremente las próximas Navidades.

No parecen ir por ahí los tiros, tanto en cuanto la media punta (con hombres como Juanmi, Fekir, Canales, Ruibal, Joaquín, el saliente Tello, el infrautilizado Lainez y un Luiz Henrique a la vuelta de la esquina) no se antoja la zona más necesitada de refuerzos. En ese mismo contexto cuadra poco la noticia de 'Marca' acerca de los avances del Betis por Isco Alarcón, venido a menos en los últimos años por sus lesiones y su ostracismo (que le han hecho estar muy lejos de su forma ideal). El malagueño acaba contrato y, como ya sabe un Sevilla FC donde militó el 'Tucu' desde 2016 a 2018, pide una jugosa prima de fichaje, aparte de no estar muy por la labor de rebajar su sueldo, de unos 6,5 kilos netos al año.