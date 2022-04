Jaime moviliza a Sevilla en busca de su bufanda, que su madre da por perdida porque no 'conoce' a la afición del Betis...

El mensaje en redes sociales de Aurora se ha vuelto viral, con miles de interacciones con un único fin: recuperar una prenda de enorme valor sentimental

La van a encontrar. Aparece seguro. No lo dice el que esto firma, que también, sino muchas de las centenares, miles de respuestas que ha recibido el mensaje, desesperado seguramente de inicio aunque transmitiendo una gran serenidad, de Aurora Lancha, la madre de Jaime Gómez: "Buenas tardes. Sé que es misión imposible, pero es lo último que puedo hacer, y por intentarlo no pierdo nada. Ayer a la salida del Villamarín, entre la euforia y la masa de gente que había, se me perdió la bufanda de mi niño. Se me cayó y, aunque recorrí el camino de nuevo, ya no la encontré. Es una bufanda muy especial, porque la tenía desde que el Betis bajó a 2°, y pone en ella 'volveremos'. No había ni un partido en el que no la llevara. Ayer quise que viniera conmigo a la final y torpemente la perdí. Para quien no conozca el por qué es tan especial, mi hijo falleció hace tres años. Si no la recupero, cosa que soy consciente de que es difícil, sólo espero que quien se la encontrara sepa valorarla y la lleve a los partidos con el mismo cariño con el que él la llevaba. Gracias por escucharme y enhorabuena a todos los béticos".

Inmediatamente, el post se viralizó en las redes sociales, con una cantidad ingente de retuits y siendo compartido en Facebook y el resto de apps. Aurora, que estuvo entre los 40.000 asistentes a la retransmisión de la final de la Copa del Rey en pantalla gigante en el Coliseo de La Palmera, no fue la única que perdió una prenda tan preciada, ya que internet está lleno de personas que encontraron enseres. De momento, no el suyo, que multiplica su valor sentimental al no estar ya Jaime entre nosotros. Una terrible enfermedad se llevó a finales de 2018 a Jaime, con tan sólo 14 años y una tremenda vitalidad. Deportista y bético por los cuatro costados, jugaba en el Ciencias de rugby, que creó un memorial con su nombre.

"Buenos días. Sois muchos los que me estáis ayudando a encontrar la bufanda de mi hijo. Ayer me pedíais una foto de la bufanda y no encontraba ninguna. Hoy al llegar al trabajo y encender el ordenador, lo primero que veo es a mi niño sonriéndome y con su bufanda en el cuello. La comparto para intentar así que entre todos la encontremos. Mil gracias de corazón a todos por vuestro esfuerzo", escribía este lunes Aurora, junto a una fotografía de Jaime con la prenda al cuello. Ésa que muchos busca, peinando los alrededores de Heliópolis y las redes sociales, por si alguien la tiene sin saber que tanto la necesitan en un rincón de Sevilla. Aparecerá. Seguro que aparece. Haz tu magia, afición del Betis.