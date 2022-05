Las notas del Betis en la derrota ante el Barcelona: partidazo sin puntería

Resultado injusto para el partido que hicieron los verdiblancos, que evidenciaron sus problemas de puntería en esta recta final de temporada y perdonaron a un rival con mucho potencial que no suele desaprovechar este tipo de escenarios

El Real Betis saltó al Benito Villamarín para enfrentarse al FC Barcelona con los regresos a la titularidad de Marc Bartra y Juanmi Jiménez y con Andrés Guardado en detrimento del portugués William Carvalho, mientras que en el lateral derecho repitió el franco-senegalés Youssouf Sabaly después de la baja por enfermedad de Héctor Bellerín.

El gol de Bartra rompe una sequía de tres partidos y medio sin marcar, una racha que sirve para explicar por qué el Betis no pasó por encima del Barça este sábado y por qué se está desinflando el globo de la Champions. Le quitó la pelota por largos espacios de tiempo y le controló bien en defensa, presionando con tres en la primera línea, tapando con inteligencia a los mediocentros y obligando a salir siempre por fuera, donde Sabaly y Álex aguantaron muy bien a los peligrosos extremos culés. A diferencia de partidos anteriores, fue capaz de generar mucho peligro, pero le faltó puntería.

Después de hacer un partidazo en todas las líneas y aguantar a un ritmo muy alto, el Betis se encontró con un gol en contra que no merecía y demostró la capacidad de reacción de esta plantilla con el empate, acto seguido. Con 0-0, con 0-1 y con 1-1, siempre buscó la victoria y, aunque las fuerzas le iban fallando a medida que Xavi sacaba atacantes frescos, el 1-2 en el 94' se antoja bastante injusto pero refleja el problema: ha perdido un poco de puntería y eso, para luchar contra este tipo de gigantes por una plaza en la Champions, es un hándicap casi insalvable.

Así jugaron, uno a uno, los jugadores del Real Betis ante el FC Barcelona en la jornada 35 de LaLiga 21/22.

- CLAUDIO BRAVO: 5

Atento para meter la manopla en un centro-chut de Dembélé que Pezzella evitó que se colase de rebote. Fue su única intervención antes de echarse la mano a la parte posterior de su muslo derecho y echarse al césped pidiendo el cambio en el minuto 17.

- SABALY: 8

Una goma elástica, que se estira con potencia para dar profundidad y es capaz de recuperar la posición con celeridad y prestancia. Sólido en acciones defensivas de uno contra uno contra Memphis y eficaz al cruce.

- PEZZELLA: 8

Vivo para reaccionar a un rebote y sacar un balón de la línea, dominador por arriba, para repeler peligro y para protagonizar el primer remate a puerta del Betis con un cabezazo centrado a la salida de un córner.

- BARTRA: 8

Muy atentos a las coberturas a la espalda de Álex y con confianza cuando le tocaba salir en conducción desde atrás, no asumió riesgos y se mostró siempre muy concentrado, a pesar de que durante algunos minutos se le vio quejarse de un hombro. Demostró que estaba bien con el golazo del empate, entrando con todo y golpeando con la frente para batir a Neto.

- ÁLEX MORENO: 7

Amenazado por Dembélé, le perseguía sin darle un metro y tenía la lección aprendida de no entrarle de primeras para no comerse las clásicas fintas del ambidextro galo, con salida para ambos perfiles. La primera vez que se le fue no llegó hasta el 53', cuando el francés aprovechó una indecisión con Guardado. Subió poco pero con peligro, como en un centro que remató Juanmi.

- GUIDO RODRÍGUEZ: 9

Además de brillar en la recuperación y en su siempre excelente lectura táctica, deleitó en la distribución con sangre fría y claridad de ideas y acompañó a los atacantes para buscar estar juntos en caso de pérdida y amenazar con su buen disparo desde fuera del área. Al filo de la media hora estrelló en el palo un derechazo desde la frontal y en el 82' tuvo un cabezazo que se desvió por poco.

- GUARDADO: 7

Mucho sudor y trabajo para cubrir todo el costado izquierdo, ayudando a Álex, cubriendo espaldas a Juanmi y taponando a Frenkie en la salida para obligar al Barça a crear de fuera adentro. Con el balón, a lo sencillo -que a veces es lo más complicado-. En su intento de ayudar, roza el remate de Ansu y le cambia la trayectoria a Rui Silva en el 0-1, fue su única mácula.

- CANALES: 7

Mucha movilidad, abandonaba su teórica posición en banda derecha para ayudar a Guido en la salida e intentar ser indetectable entre líneas. Pase 'de la muerte' a Juanmi interceptado, buena dejada para Guido, un intento posterior atrapado por Neto desde el costado zurdo, bonito taconazo pegado a la derecha para lanzar a Fekir, un eslalon al borde del área que no salió por poco...

- FEKIR: 6

Intermitente y disipado, sólo intervenía con cierta comodidad cuando bajaba a campo propio. Muy vigilado, aguaba bien las embestidad para no perderla, pero no lograba girarse para ver la portería de cara. Le salvó el balón parado. Primero estrelló una falta contra la barrera y, con 0-1, puso dos caramelos al área para los remates de Bartra (1-1) y Guido (fuera por poco).

- JUANMI: 6

Tuvo más ocasiones que nunca, pero le faltó la puntería que le ha sobrado todo el año. Nada más empezar, corrió al espacio, pisó área e intentó picarla ante Neto muy escorado, cuando pegaba un zurdazo cruzado. Con la clara misión de dividir a la zaga e intentar explotar espacios entre Alves y Araujo. En el 60', el uruguayo le taponó tras un gran desmarque de ruptura y luego se topó dos veces seguidas con Neto (paradón la primera, tiro muy flojo en la segunda).

- BORJA IGLESIAS: 6

Espectacular trabajo de 'hombre boya'. Con espalda infinita para bajar 'melones', aguantar, proteger y darla en ventaja a un compañero. Magnífico control orientado para dejar a Juanmi solo ante el portero. Persiguió su oportunidad, pues casi todos sus compañeros habían tenido alguna, y casi caza un testarazo desviado de Guido.

- MANUEL PELLEGRINI: 7

Salió a tener la pelota y promedió cerca del 50 por ciento, que está más que bien ante un 'freaky' de la posesión como Xavi. Sin ella, varió un poco sus líneas, para dejar tres hombres en la primera línea y bloquear con otros tres al centro del campo del Barça. Además, sus hombres generaron peligro con cierta facilidad, pero perdonaron lo que no se puede perdonar ante una plantilla como la azulgrana. Reaccionó bien al 0-1, empató rápido y siguió como si nada, pero en el 94' pagó cara su exceso de candidez frente a Neto. Su equipo estaba tan bien plantado, que tardó en mover el banco y sólo hizo tres cambios; algo que aprovechó el cuadro visitante para elevar el ritmo en los últimos minutos cuando las fuerzas, lógicamente, flaqueaban.

- RUI SILVA: 9

Tuvo que salir en el 17', en frío y sin calentar, por la lesión de Bravo; pero en la primera acción respondió con reflejos y sacó una buena mano para desviar al larguero un potente cabezazo de Araujo y poco después realizó una gran estirada para desviar un derechazo de Memphis. En la segunda parte, le sacó a a Ferran dos mano a mano y sólo Ansu Fati, con un disparo desviado por Guardado, y Jordi Alba, con un misil en el 94', pudieron con él.

- WILLIAM CARVALHO: 5

Volvía tras perderse la visita al Getafe y comenzó como suplente. Salió a contracorriente, porque el Barcelona acababa de adelantarse, el Betis empató rápido y el partido estaba roto.

- RODRI: 4

No encontró su sitio en un partido en el que la pelota iba de lado a lado, se le vio demasiado en campo propio e incluso defendiendo en el área, algo que no es lo suyo, como demostró en un despeje defectuoso que originó una segunda jugada en la que el Barça acabó haciendo el 1-2.