Las notas del Betis en el 0-3 contra el Valencia

El once del Real Betis en Mestalla dejó varias sorpresas. Pellegrini salío con Rui Silva entre los palos en lugar del lesionado Bravo, con la vuelta de Carvalho por Guardado y con Rodri (en la derecha de partida) y Willian José en detrimento de Juanmi y Borja. Sin Bellerín, Sabaly repitió en el costado diestro de la zaga verdiblanca, con Canales (echado a la izquierda), Fekir, Guido, Álex y la pareja de centrales Pezzella-Bartra como intocables.

El guion del partido no sorprendió a nadie: balón para el Betis, aunque con posesiones más cortas de lo que buscaba; con el Valencia presionando fuerte por todo el campo y, si le superaban, replegando rápido, con dos líneas de cuatro y con el exsevillista Bryan Gil y Hugo Duro, el goleador che en la final de Copa, intentando sacar provecho de sus movimientos a la espalda de la defensa visitante y correr a los espacios libres.

No obstante, el encuentro avanzó perezoso, con muchas interrupciones, pocas ocasiones y un ritmo muy bajo propio de dos equipos que ya no se jugaban nada: décimos los che (44 puntos) ya sin tiene opciones de meterse en competiciones continentales y quinto los verdiblancos (61), que tras cuatro jornadas sin ganar aceptan "la realidad" de que la cuarta plaza está ya casi imposible y cuya condición de campeón copero ya le asegura estar en la Europa League.

El gol de Willian José -brillante definición- y la solvencia de una pareja de centrales que ha terminado a un gran nivel y que forman un fiable triangulo de seguridad con Guido habrían sido suficiente para volver a la senda del triunfo obviando esos problemas ofensivos -ante Elche y Barça sí generó pero no materializó-. En Mestalla, volvió a tirar mucho desde lejos (Willian José, Canales, Fekir...) y el ritmo es el que cabe esperar en la temporada con más partidos oficiales de la historia del Betis. Se notó muchísimo cuando salieron jugadores más frescos y el Betis incluso acabó corriendo a la contra y sentenciando con dos tantos más sobre la bocina 'a contraestilo'.

Así jugaron, uno a uno, los futbolistas del Real Betis en su visita a Mestalla para enfrentarse al Valencia CF en la jornada 36 de LaLiga

- RUI SILVA: 6

Seguro en las salidas y balones aéreos, tuvo poco trabajo. En la primera mitad sólo tuvo que estar atento para echarse abajo tras un lejano disparo de Hugo Duro (2'), embolsar un derechazo botando de Ilaix (40') y atrapar un 'pase' de cabeza de Bryan en boca de gol (45'+2). En la segunda, Soler le volvió a probar desde fuera (48') y estuvo decidido y rapidísimo en una salida a los pies de Maxi (82').

- SABALY: 6

Sumó su tercer encuentro seguido como titular en nueve días y quizás eso afectó a su habitual exhuberancia física, porque si bien no se le veía apurado en defensa -resolvió dos acciones en las que partía en desventaja contra Jesús Vázquez-, progresó por su carril muchísimo menos de lo que acostumbra... a pesar de asistir en el 0-2 en el 88'.

- PEZZELLA: 8

En su línea regular, imponente por arriba, poderoso en los duelos y valiente en los balones divididos. A veces, su exceso de ímpetu en acciones que no lo requieren le lleva a conceder faltas peligrosas que convendría evitar; pero está en una línea muy regular. Dio el susto tras llevarse un pisotón de Foulquier en el tobillo derecho.

- BARTRA: 8

Ordenado, concentrado y solvente al cruce y en la corrección, está terminando la temporada a buen nivel. Se atreve a salir de la cueva cuando el nivel de presión local bajaba e intentó saltarse líneas con algún que otro globo buscando a los atacantes. Vio una amarilla en el tramo final que acarrea sanción y se perderá el Betis-Granada del domingo.

- ÁLEX MORENO: 5

Muy metido en el partido, acompañando muy bien las jugadas y cerrando bien los centros desde la banda opuesta -ha mejorado muchísimo eso-, pero reservando los esfuerzos para no sufrir en defensa. Apenas corrió al ataque y sus escasas arrancadas siempre tuvieron una incidencia moderada.

- GUIDO RODRÍGUEZ: 7

Éste tío ni descansa ni lo necesita. No sabe jugar de otra manera. Permanentemente en alerta. Hipersensorial. Solidario en las ayudas, defensivas y con balón; con un permanente imán para atrapar todo lo que va quedando suelto y con cuádriceps de acero para acelerar pese a estar aparentemente clavado cuando toca sofocar acciones imprevistas.

- WILLIAM CARVALHO: 5

De nuevo titular tras su ausencia en Getafe y la suplencia ante el Barça, se ofrecía constantemente para ser el hilo conductor en la circulación de juego del Betis, pero sin salir de la parsimonia generalizada y jugando a un tercio de su capacidad. Sirva como ejemplo gráfico de lo expuesto la falta que cometió en la frontal en el 79', en un intento de despeje con todo a favor.

- RODRI: 6

De los más activos en una soporífera primera mitad, interpretando bien el partido para moverse de manera permanente por toda la horizontal de la segunda línea de ataque, lo que le permitía intervenir con frecuencia, generar acciones de superioridad y recuperar balones en la presión. Todo lo contrario en la reanudación, prácticamente inadvertido hasta ser relevado.

- FEKIR: 5

Se entiende que, por galones y talento, Pellegrini le mantenga como indiscutible, pero es uno de los futbolistas en los que más se aprecia la pronunciada cuesta abajo. Lo ha jugado casi todo y el piloto de su batería parpadea con una luz cada vez más tenúe. Es tan bueno que siempre deja detalles: controles imposibles, algún regate o un disparo desde lejos. Siempre con poco convencimiento y energía... Normal.

- CANALES: 6

Sensaciones muy similares a las de Fekir, pero algo más disimuladas. Echado a la izquierda esta vez, aunque con su habitual libertad de movimientos y permutándose con Rodri y Fekir, trató de asociarse por dentro y buscar amenazar con disparos de lejos. Puso en aprietos a Mamardashvili con un libre directo desde la frontal (33'), pero es otro de los que quiere y no puede. Le falta esa chispa en la que nace la inspiración, pero volvió a completar el choque y encontró el premio con el 0-2, el tanto de la sentencia.

- WILLIAN JOSÉ: 7

Aprovechó un 'partido feo' para reivindicarse. Autor del primer disparo del Betis (10'), recibió de Canales y disparó rápido desde la frontal y Alderete desvió a córner; trabajó mucho en una larga fase de desgana general y puso el 0-1 en el 58' con una definición en dos toques con muchísima clase y sangre fría.

- MANUEL PELLEGRINI: 8

Lleva a la práctica sus promesas en sala de prensa, poniendo un equipo competitivo, con todas las figuras; pero es evidente que el ritmo y la energía siguen en una lógica decadencia. Eso se traduce en problemas para generar peligro -un gol en cuatro jornadas y tres hoy- que suple con orden, rigor y solvencia defensiva. Se notó mucho cuando salieron jugadores más descansados en la segunda parte, de ahí las dos acciones de los dos últimos tantos. De los partidos más pragmáticos de su Betis, pero suficiente para dar otro pasito para conservar la quinta plaza.

- JUANMI: 6

Salió a la hora de juego por Rodri y se situó en la izquierda, siendo en muchos momentos el jugador más adelantado del Betis y con postura de velocista para amenazar con desmarques de ruptura y anclando a la zaga de un Valencia que quería adelantar líneas en busca del empate.

- MIRANDA: 7

No había vuelto a jugar desde la final, por lo que se dio la casualidad de que en Mestalla, ante el Valencia, tocó su primer balón desde aquel inolvidable golpeo en el penalti que dio la Copa al Betis. Echó el pestillo a su carril y se mostró muy trabajador en defensa, sin renunciar a irse al ataque y regalando el 0-3 a Borja, que sólo tuvo que empujarla.

- JOAQUÍN: 6

Ovacionado a su salida al campo en la que fue casa durante seis años, no tuvo el protagonismo que espera un jugador que suele aprovechar sus minutos como revulsivo para intentar acelerar el juego. No era lo que necesitaba el Betis y el capitán se puso el mono de trabajo para ayudar a Bellerín a cerrar la derecha y a no perder la posesión.

- EDGAR: 6

Pezzella había quedado dolorido por un pisotón y el catalán tuvo diez minutos en sus primeros minutos en diez jornadas. Atento para frenar una contra con inteligencia y bien colocado para negar el remate en boca de gol a Maxi. Buenos minutos.

- BORJA IGLESIAS: 7

Se le veía reírse en el banquillo, reírse cuando calentaba y entró al campo a falta de sólo unos minutos... cómo no, con una sonrísa en su rostro. Y es que está de dulce. Evidentemente, celebró el 0-3 riéndose. ¿Y el Panda, cuántas veces se ríe el Panda? La sonrísa del Panda, la sonrísa del beticismo.