Haro, sobre el futuro de Bellerín, Joaquín o las opciones de vender

El presidente del Real Betis celebra una temporada de ensueño para los béticos.

Aunque oficialmente la temporada para el Betis no termina hasta el próximo viernes por la noche, los aficionados verdiblancos ya piensan en la próxima campaña. Es hora de hacer balances, de empezar a pensar en refuerzos y en tomar decisiones importantes para la entidad.

El presidente del Real Betis Balompié, Ángel Haro, ha participado esta mañana en un acto organizado por LaLiga en Sevilla con motivo de final de la Europa League y allí, entre otros temas, ha tratado la renovación de Joaquín y la posible continuidad de Bellerín.

"Joaquín es un tío excepcional. El criterio fundamental para su renovación es el futbolístico. El entrenador sigue viéndole fútbol y nosotros estamos encantados con que así sea", señalaba Haro, quien aclaraba que no había sido una decisión espontánea tras ganar la Copa sino que ya estaba hablado antes. "No salió de forma espontánea. Estaba hablado. No el hecho de cuándo anunciarlo, que fue con la celebración de la Copa, pero ya habíamos hablado y pactado esa renovación por un año más", añadía el presidente del Betis, que se escudaba en el duelo ante el Madrid para no mojarse mucho.

"Tenemos un partido y habrá tiempo para hablar de jugadores. En las cuentas de pérdidas y ganancias, sí hay obligación de vender. Pero en cuanto a la formación de la plantilla, depende; que se haga o no se haga implica en un cambio en el límite -salarial- disponible", avisaba Haro, quien tiene claro que LaLiga les puede echar una mano subiéndoles a todos algo el límite: "El control económico establece un rigor que tienen que tener los clubes para equilibrar el tema deportivo, hay que darle la felicidad a los abonados, pero también un equilibrio en las cuentas para el crecimiento de la entidad".

Eso permitiría afrontar sin problemas el fichaje de un Héctor Bellerín cuyo objetivo es volver a vestir de verdiblanco las próximas temporadas. "Héctor es un gran jugador y una muy buena persona. Era una cesión que teníamos del Arsenal, pero vuelve al Arsenal y a partir de ahí veremos. Él ha quedado muy atrapado de todo lo que es el beticismo, porque sus padres son béticos, y ojalá nos crucemos otra vez en el camino", auguraba un Haro, quien no quería ir más allá en un terreno que maneja Antonio Cordón.

Sí que suiso hacer un balance de la temporada, pese a ese partido que queda que puede decidir si son quintos o sextos. "La valoración es de sobresaliente. Ha sido una campaña histórica. Va a ser de las que más puntos hemos tenido. El equipo ha estado en tres competiciones. Hemos ganado una Copa del Rey, con lo que eso implica. Y eso no es un puerto de destino, sino de avituallamiento. Hay que competir por seguir en Europa. Hay equipos que te triplican en presupuesto. Hay que ser optimistas con el objetivo del Betis. (...) Es el éxito del grupo. No nos gusta hablar de personalismos. Es el triunfo de los béticos. Esta no es mi primera Copa. No es la Copa de un presidente. Claro que hay gente muy importante como jugadores, entrenador", avisaba.

Donde sí se sintió en su salsa fue a la hora de hablar de infraestructuras y de cómo va a crece el club en el plano patrimonial con las obras que espera acometer en breve. Prioritaria es la construcción de la nueva Ciudad Deportiva, cuya obra se va a adjudicar en los próximos días y espera que pueda estar acabada, en su primera fase, antes del final de la próxima temporada.

"Estamos en el proceso final de adjudicación, donde hay dos empresas constructoras de reconocido prestigio que se están valorando. El objetivo es adjudicar a final de mayo según la comisión. Hemos tardado dos o tres meses más en esta adjudicación porque hay un incremento de obra con respecto a los precios que manejamos, por el propio incremento que han tenido las materias primas en todos los sectores de la economía", afirmaba Haro, quien dejaba claro que los plazos están comprometidos: "Tenemos un compromiso serio con respecto a la construcción de la ciudad deportiva, antes de que termine la temporada que empezamos estará acabada, con la idea de que la nueva temporada la pueda empezar los chavales en la ciudad deportiva", concluía.