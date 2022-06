Oferta para Fabián con cláusula de escape

El Betis, atento al futuro de su canterano, al que le espera un verano movido

Mientras sólo le quede un año de contrato, los nombres de Madrid y Barça sigan buscando jugadores de su perfil y en el equipo blanco esté Ancelotti y Xavi en el banquillo del Barça, el nombre de Fabián Ruiz va a ser noticia cada semana. Es un premio demasiado goloso como para que pase inadvertido.

En estos primeros días de mercado, aunque los movimientos inminentes no vayan por ahí, el gran interesado de ligarlo a su futuro es el propio Nápoles, que quiere seguir contando en su nuevo proyecto con el que ha sido uno de sus jugadores más importantes en los últimos años.

El mejor Fabián ha ayudado esta temporada a que el conjunto partenopeo peleara por el Scudetto hasta las últimas jornadas y lograra la clasificación para la Champions League con varias semanas de antelación. Lo que a su vez asegura la viabilidad futura gracias a los ingresos económicos que ofrece esta competición.

Y aunque el Nápoles ha mirado alternativas de cara a este verano, casos de Barak (Hellas Verona) y Svanberg (Bolonia), la prioridad del dirigente Aurelio De Laurentiis es prorrogar el contrato del jugador sevillano. Para ello hubo una reunión coincidiendo con el final del campeonato liguero en la que que el Nápoles le puso sus condiciones y está esperando una respuesta de sus agentes, como el propio presidente confirmó hace dos días.

"Me he citado con el jugador y con sus dos agentes, haciéndoles mi propuesta. Me dijeron que responderían en 15 días, que todavía no han pasado. Aquí nadie quiere echar a nadie", señaló Aurelio De Laurentiis, que no sólo tiene un 'problema' con Fabián sino con otros nombres, a los que mandó una advertencia: "Si se quedan o no solo dependerá de ellos. Deben decidir si la vil moneda es lo único que puede satisfacerlos, o si vivir en Nápoles puede ser considerado un privilegio. Si eso no es así, ya no será mi problema".

La realidad es que si no renuevan se irán, pero no a cualquier precio ni por debajo de su valor de mercado. Y no es fácil negociar con De Laurentiis, como ha demostrado en años anteriores.

Y en lo que respecta al caso de Fabián, hay una opción a largo plazo, pero otra que, según publica hoy el 'Corriere dello Sport', se saldría de lo habitual para el Nápoles y le permitiría contar con Fabián un año más al menos, tener más margen para negociar y, en caso de querer irse, partir a un precio asequible.

Según este medio, el Nápoles ofrece al exjugador del Real Betis una prórroga de un solo año, hasta 2024, con un aumento de sueldo y una cláusula de rescisión que rondaría los 30 millones de euros. Con ella, el Nápoles viviría tranquilo esta próxima campaña en la que quiere contar con él y, en el caso de que saliera el próximo verano, recuperaría lo que le pagó al Betis en 2018. Y, en el caso del futbolista, salvo que tenga una buena oferta este verano, le permitiría optar el próximo verano a alguno de los grandes clubes que están relevando su centro del campo en una situación económica mejor que la actual.

En cierto modo, todos ganarían, menos tal vez el equipo verdiblanco, que vería reducido lo que espera cobrar en el caso de que se cerrase un alto traspaso por Fabián.