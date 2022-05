La gran oferta que tiene Fabián encima de la mesa

De aceptarla, el Real Betis podría ser el gran 'perjudicado'

El triunfo del Nápoles este fin de semana ante el Genoa (3-0) dejó casi descendido al equipo de 777 Partners y, unido al resto de resultados de la jornada, hará que el conjunto partenopeo no se juegue nada en la última jornada y vaya a acabar en tercera posición de la Serie A, un campeonato en el que ha estado peleando por el título hasta las tres últimas jornadas.

A partir de ahora toda planificar con muchos frentes abiertos. Uno de ellos es el de un Fabián cuyo futuro está en el aire. En principio, había concertada una reunión entre el director deportivo del Nápoles, Cristiano Giuntoli, y el agente de Fabián, Álvaro Torres, antes del Spezia-Nápoles que cerrará la Serie A este fin de semana.

En ella estaba previsto tratar de una prórroga de contrato y de los otros posibles frentes que tiene abiertos el jugador. Aunque la prioridad del Nápoles, como han dejado claro los directivos cada vez que han tenido ocasión de hablar, ha sido la prorrogar el contrato de un futbolista clave en su esquema.

Con un año de contrato por delante, la otra opción que le quedaría al Nápoles sería negociar una salida y ahí, su presidente, De Laurentiis, ya ha dejado claro que no tendrá prisa por analizar ofertas y que no rebajará el precio de ninguno de sus futbolistas, aunque acaben contrato en un año. Y en temporadas anteriores ha demostrado que sabe aguantar la presión y no se corta a la hora de mandar a estrellas a la grada.

Nadie quiere llegar hasta ahí. Y el Nápoles apuesta fuerte por su continuidad. La oferta de partida del Nápoles es de cuatro temporadas más de contrato y una ficha que sube a más del doble de lo que actualmente cobra (1,5 kilos), pues pasaría 3,5 netos por la campaña que le queda y las cuatro que quiere añadir.

Las alternativas que tiene no son halagüeñas. El Atlético, el club que más fuerte apostó por él con una oferta en firme en 2020 ya ha anunciado hoy que no va acometer fichajes importantes esta campaña y que va a intentar conservar la actual plantilla. El Barça, que cada día se interesa por un jugador, está más centrado en Lewandowski y tiene problemas para acometer cualquier tipo de fichaje, pues pese a la venta de Coutinho anda justo hasta para inscribir a los que llegan gratis. Sólo el Real Madrid, donde está su valedor Ancelotti, puede tentarle, pero ya cuenta con cinco centrocampistas fijos para la próxima temporada y está tratando la continuidad de su excompañero Dani Ceballos.

Si no hay apuesta en firme de algún club de la Premier, la mejor alternativa que le quedaría sería aceptar la oferta del Nápoles o arriesgarlo todo y esperar al año próximo, incluso arriesgando a quedarse sin jugar en año de Mundial.

Ninguna de las opciones le vendría bien a un Real Betis que sueña con repescarlo o, al menos, seguir cobrando el porcentaje que le corresponde por formación en cada uno de sus traspasos. Pujar por él gratis se antoja inviable... salvo que él lo ponga todo de su parte.