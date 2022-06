7-1: España sub 21 se da un festín en la última jornada ante Malta, con Rodri pero sin Miranda

La selección española sub 21, con partido completo para el bético Rodri y descanso para su compañero Miranda, ha cerrado de forma brillante y con pleno de victorias la fase de clasificación del Grupo C para el Europeo de la categoría, que se disputará en Georgia y Rumanía en 2023, tras golear este martes a Malta en la Ciudad Autónoma de Melilla por 7-1. La 'Rojita' se dio un festín goleador en un partido en el que no tuvo oposición ante un rival bastante endeble, sobre todo en defensa, mientras que en ataque no le creó peligro, y acabó la última jornada de forma festiva junto al gran apoyo de los melillenses desde la grada.

El combinado de Luis de la Fuente se apoderó del balón y embotelló a Malta en su área desde el inicio del encuentro, consiguiendo pronto inaugurar el marcador, después de dos serios avisos de Bryan Gil y Alejandro Francés en los minutos 1 y 4, aunque el balón salió fuera, por poco, en sendos disparos. En la siguiente acción no perdonó Roberto Navarro, ya que en el minuto 7 disparó desde la frontal del área, tras una serie de rechaces, para marcar el 1-0, de tiro raso y cruzado al fondo de las mallas, ajustado al poste derecho.

La selección española no dio respiro alguno a su rival, al que asedió constantemente con un juego combinativo y de profundidad, y en el 13' Riquelme pudo ampliar la renta, tras una gran internada por la banda izquierda, se marchó solo hacia portería y con todo a su favor remató fuera, rozando el poste derecho. Los de Luis de la Fuente no bajaron el pie del acelerador, pero seguían perdonando, con dos clamorosas ocasiones de Roberto Navarro, en dos mano a mano con el guardameta, pero la primera, en el 18', la atajó Sylla, y la segunda, en el 25', la mandó ajustada al poste derecho, pero fuera.

Por su parte a Malta, consciente de la superioridad de los españoles, no le quedaba más que defender, aunque estuvo a punto de sorprender a España en la única ocasión que dispuso en esta primera mitad en el 31', en una mala salida de balón de los españoles y consiguiente robo de balón, pero el disparo duro de su delantero Vaselji lo atajó Julen Agirrezabala, a quince minutos del descanso.

El partido no cambió para España, dominante por completo del juego, pero sin definición ante la meta rival, pese a la gran movilidad de sus puntas Riquelme y Bryan Gil, que seguían sin obtener el premio del gol, concluyendo los primeros cuarenta y cinco minutos con un ajustado 1-0 favorable a los españoles.

En la reanudación, la sub 21 salió como un ciclón , pues esta vez todo lo que generó lo convirtió en gol, además de aprovecharse de las debilidades de la defensa de Malta. De este modo, el combinado nacional dejó sentenciado el choque en un abrir y cerrar de ojos. El 2-0 llegó nada más iniciarse el segundo tiempo, tras una buena internada por la izquierda de Riquelme, que resolvió el capitán Abel Ruiz, a placer en la misma boca de gol, y el 3-0 en el 55', también con un servicio perfecto de Riquelme que centró por la derecha y Manu Sánchez se anticipó a un defensor para batir a Sylla.

No había descanso en los de Luis de la Fuente, que en el 64' incrementaron su cuenta goleadora, en una internada de Julen Lobete que Abel Ruiz remató a las mallas. Sin apenas tiempo para festejar los goles llegó el quinto de la tarde, tres minutos después, de Roberto Navarro, que aprovechó un fallo defensivo para subir el 5-0 al electrónico del Estadio Álvarez Claro. Y los dos últimos tantos de España los anotó Julen Lobete, en los minutos 72' y 77, el primero de disparo cruzado al borde del área y el segundo con un buen control con la rodilla para marcar de gran volea.

Pero Malta buscó el tanto del honor y lo consiguió, concretamente con un golazo, el más espectacular del encuentro, ya que Andrea Zammit marcó casi desde el centro del campo a siete minutos del final, pillando adelantado al guardameta español, concluyendo así un partido plácido para la sub 21 de España.

FICHA TÉCNICA.-

España: Agirrezabala (Morro 67'); Guille Rosas, Francés, Urko González (Jon Pacheco 50'), Manu Sánchez; Rodri, Unai Vencedor, Roberto Navarro; Bryan Gil (Lobete 57'), Abel Ruiz (Hugo Novoa 67') y Rodrigo Riquelme (Camello 67').

Malta: Sylia (Debono 65'); Mohnani (Leonardi 52'), Gauci, Bradshaw, Lonardelli; Joseph Zammit, Grima, Sciberras, Ayrton Attard (Jean Paul Attard 67'), Dimech; y Veselji (Andrea Zammit 67').

Árbitro: Juri Fricher (estonio). Amonestó a Mohnani y Joseph Zammit, por parte de Malta.

Goles: 1-0 (7') Roberto Navarro; 2-0 (47') Abel Ruiz; 3-0 (55') Manu Sánchez; 4-0 (64') Abel Ruiz; 5-0 (68') Roberto Navarro; 6-0 (72') Lobete; 7-0 (77') Lobete; 7-1 (83') Zammit.

Incidencias: Último partido de clasificación en el Grupo C para el Europeo sub 21 de 2023, disputado este martes en el Estadio Municipal Álvarez Claro de la Ciudad Autónoma de Melilla. Gran entrada: 3.273 espectadores.