Un delantero de nivel a precio de saldo sobre la mesa de Betis y Villarreal

Con Borja Iglesias y Willian José, sólo tendría cabida en Heliópolis en caso de venta de uno de ellos, a priori complicada

El Real Betis, como era un secreto a voces, ha ejecutado la opción de compra incluida en el contrato de cesión de Willian José, en realidad una obligación en cuanto cumplió unos requisitos relativamente sencillos, porque se trataba de aplazar el pago (el primero de tres plazos, hasta un total de 8,5 millones de euros) a este verano por temas de tope salarial. Con el hispano-brasileño y Borja Iglesias, Manuel Pellegrini tiene a los dos delanteros que necesita para rotar en la punta de lanza, con solvencia demostrada (30 goles y 7 asistencias entre ambos). Especialistas desde los once metros además, el sistema que utiliza el chileno, el 1-4-2-3-1, desaconseja la presencia de un tercer artillero nato, pues sería difícil repartir los minutos entre todos, incluso con una cuarta competición en el horizonte.

Con Juanmi, Fekir o Aitor Ruibal como soluciones coyunturales en caso de sanción o lesión, únicamente una venta del gallego o del ex realista propiciaría la búsqueda de un sustituto en el mercado, si bien Antonio Cordón ha tanteado a efectivos jóvenes como Mohamed-Ali Cho (18), al que ve más escorado a una banda pese a haber jugado casi siempre como referencia en el Angers. Incluso, gusta en la planta noble del Benito Villamarín el ofrecimiento por parte de la agencia de los otros dos fichajes cerrados para la 22/23, Luiz Henrique y Luiz Felipe, del atacante del Génova Kelvin Yeboah (22), siempre y cuando, como ya se ha dicho, se aceptara una propuesta importante por el 'Panda', que no tiene ninguna intención de moverse, pese al tanteo por parte de un club de la Premier, dispuesto a soltar 40 millones.

Desde Alemania, 'Sport1' apunta otro nombre, un viejo conocido que ya sonó hace unos años. Se trata de Lucas Alario (29), a la sombra de Schick (24 goles y 5 asistencias) en el Bayer Leverkusen. Con todo, el italo-argentino, por el que los alemanes desembolsaron 24 millones de euros en 2017, firmó siete tantos en 33 encuentros, pese a no acumular siquiera mil minutos entre todas las competiciones. Una razón más para buscar una salida que la misma fuente cifra entre 6,5 y 7 millones de euros. Dese Argentina hay llamadas, especialmente de su ex equipo, River Plate, aunque sus agentes lo siguen moviendo por Europa. Varios clubes italianos, según 'Bild', y el Villarreal, como apunta la Cadena Ser, tendrían sobre la mesa el 'dossier Alario', sin duda una oportunidad de mercado en esas cantidades, ya que al de Tostado no se le ha olvidado lo de marcar: 58 dianas y 16 asistencias desde que dio el salto a Europa.