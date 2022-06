Borja Iglesias, como Bellerín, no se va del Betis ni en pintura: la supuesta oferta de 40 millones y lo que haría Cordón

Un ofrecimiento gusta muchísimo en la planta noble del Villamarín en caso de que salga el 'Panda', aunque asumen que habría que arriesgar con su sustituto

Si Héctor Bellerín y su entorno tranquilizan casi a diario a los responsables del Real Betis acerca de su firme intención de volver a enfundarse la camiseta verdiblanca, pese a los constantes 'cantos de sirena' desde la Serie A, la intención de su íntimo amigo Borja Iglesias es idéntica. Con el respaldo, además, de un contrato ampliado no hace ni seis meses hasta 2026 en el caso del delantero, que ha formado lo que el lateral derecho denomina "el trío calavera" con su paisano Aitor Ruibal y el 'Panda'. Inseparables en este arranque de vacaciones, surcaron en barco los alrededores de la Costa Brava en un acto promocional de la firma deportiva que firma al '9', al tiempo que disfrutaron de un conocido festival de música. Y aún les quedan planes, incluso para fechas venideras, porque ninguno imagina su futuro lejos de la capital hispalense.

Por Borja se dice en los mentideros futbolísticos que hay un fuerte interés de un club de la Premier dispuesto a desembolsar los 40 millones de euros en que lo ha tasado la entidad heliopolitana, que obtendría una plusvalía de 12, aunque desde La Palmera se desliza la ausencia de propuestas por nadie, ni siquiera por Álex Moreno del Fulham, en parte por encarecer los productos o por darse a valer. En el caso del artillero, un sondeo rápido desveló que no está interesado en moverse ni con agua caliente de un Betis con el que se siente plenamente identificado, en el que por fin se está integrado, feliz... y rindiendo. Tras un año y medio nefasto cuando aterrizó, descarta experimentos por ahora. Por mucho que ayudasen sobremanera a cuadrar las cuentas verdiblancas, con un desfase de 25 kilos.

En esta tesitura, mejor negar la mayor. Si no hay acuerdo que satisfaga al jugador, nadie va a presionarle para marcharse. Bien es cierto que técnicos y directivos han establecido sus líneas rojas, entendiendo que llegarán propuestas por los mejores, por los que no venderían en caso de holgura económica, pero prefiriendo siempre a unos que a otros para hacer el menor daño posible a un vestuario y una escuadra ilusionantes en vísperas de una nueva campaña exigente al máximo. A día de hoy, se da por hecho que Borja Iglesias no saldrá, salvo oferta fuera de mercado que también duplique o triplique sus ingresos. Cuando llegó, lo tentó el Everton, que ahora tiene dos delanteros de 40-50 millones (Richarlison y Calvert-Lewin), por lo que no parece estar detrás de esa aproximación de este verano.

Obviamente, Antonio Cordón ha hecho los deberes y tiene una lista de puntas interesantes para suplir al 'Panda' si la situación da un giro de 180 grados. Se ha cubierto las espaldas con la ejecución de la opción de compra (tornada en obligación) por Willian José, mientras que Loren comenzará la pretemporada, aunque en principio se le buscará acomodo fuera. Lo de Mohamed-Ali Cho es más para una de las bandas de la media punta, porque los técnicos heliopolitanos ven que puede salirse ahí, si bien casi siempre actuó como referencia en el Angers. Sea como fuera, ingresar 40 millones por Borja, aunque se cuadren las cuentas con otras ventas, no te garantiza poder encontrar un 'killer' de su nivel. Lo contrastado que hay en el mercado es mucho más caro, por lo que lo que llegue sería una apuesta.

De entre todos los seguimientos y ofrecimientos, hay uno que gusta por encima del resto. Ha llegado a través de la agencia que representa a las dos caras nuevas hasta la fecha de la plantilla del Betis 22/23, AIS Football, que tiene los derechos del central Luiz Felipe y el extremo Luiz Henrique. Se trata de Kelvin Yeboah, internacional sub 21 con Italia, aunque de incuestionable ascendencia ghanesa. A sus 22 primaveras, no ha encajado lo bien que se esperaba en la Serie A, tras desembolsar en el pasado mercado invernal el Génova 6,5 millones para sacarlo del Sturm Graz austríaco, donde acumulaba 13 goles y 8 asistencias en medio año. De 1,85 y una extraordinaria zancada, no sería fácil ni barato que lo soltaran, aunque se estudiaría una cesión con opción de compra que contentara a todas las partes. Lo dicho: si no se va Borja, lo normal es que Pellegrini se quede con sus dos delanteros del curso anterior.