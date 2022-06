El Betis se da a valer: ni Álex Moreno, ni William Carvalho, ni Fekir ni, mucho menos, Guido

En la planta noble asumen que, ante la timidez de las ofertas por sus efectivos, no habrá venta antes del 30 de junio, por lo que el ejercicio 21/22 se cerraría con pérdidas

Si el Real Betis no cierra el ejercicio contable 21/22 con pérdidas sería una sorpresa mayúscula, incluso en la planta noble del Benito Villamarín, donde se activaron otras fórmulas para enjugar un desfase cifrado por el propio vicepresidente, José Miguel López Catalán, en unos 25 millones de euros. Los réditos de operaciones directas del pasado o indirectas (Brasanac, Feddal, Junior, Emerson), contratos publicitarios, el cambio de espónsor técnico (Hummel por Kappa), el posible 'renaming' del Benito Villamarín, una hipotética ampliación de capital, más trozo del 'pastel' de CVC, un préstamo (otro) de un fondo de inversión... Hay opciones sobre la mesa en esta quincena final de junio, como también esperanzas de que LaLiga reajuste el tope salarial, que los verdiblancos han aflojado al renegociar a la baja los contratos de varios de sus referentes.

El caso es que la decisión en las altas esferas es que la entidad debe darse a valer ahora que las restricciones por culpa de la pandemia empiezan a desaparecer. Los ingresos extraordinarios se redujeron a su mínima expresión en las cuatro últimas ventanas de transferencias, si bien en la que arranca oficialmente el 1 de julio se esperan muchos más movimientos. Por esa razón, la necesidad económica no ha de confundirse con urgencia. No se malvenderá a nadie, máxime si se trata de efectivos importantes en los esquemas de Manuel Pellegrini. Todos están, llegado el caso, en el mercado si llega una oferta convicente, suficiente, pero, como tampoco nadie de los afectados está forzando una salida, se establecerán líneas rojas que no se traspasarán a la baja.

Aparte de desmitificar los efectos nocivos de un ejercicio fiscal en negativo, desde el Betis transmiten serenidad y paciencia. Ni hay un presupuesto ilimitado para fichar ni tampoco un solar. Lógicamente, lo ideal es cuadrar las cuentas, aunque habrá que esperar a que avance el verano y los pretendientes se animen. Por ejemplo, el Fulham se está mostrando muy 'rumboso' para hacerse con Palhinha (casi 19 millones de euros), un movimiento que le cierra la puerta a su compatriota William Carvalho y está dispuesto a llegar hasta los 20 por un igual como Grujic, pero no pasó de los 10 por Álex Moreno, aduciendo que tiene 29 años, como si fuera ya un anciano. La respuesta heliopolitano ha sido el típico 'adiós, muy buenas'. Igual que con la intentona del Fenerbahçe de Jorge Jesús por su ex pupilo, que no convence ni a la entidad sevillana (ni la mitad de los 10 millones solicitados) ni al propio mediocentro (que ya cobra 2,5 netos aquí y exige, al menos, 3,5 para irse a Turquía).

Tampoco hay movimientos relevantes por Guido Rodríguez todavía. El intermediario que preguntó en nombre del Atlético de Madrid dejó claro que el listón estaba en 30 millones, mientras que los verdiblancos no soltarán a su pivote titular por menos de 50. Con Fekir, los rumores de que el Newcastle iba a poner sobre la mesa la misma cantidad que los colchoneros por el italo-argentino se esfumaron con la misma velocidad que utilizó el 'crack' francés para ratificar a quienes le renovaron hasta 2026 que está feliz, a gusto, asentado y reconocido en La Palmera, por lo que únicamente una propuesta fuera de mercado (se lleva el 10% de una plusvalía respecto a los 19,75+10 millones que pactó el Betis con el Lyon, que se apunta otro 20%) le haría dudar.